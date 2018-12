Cuando se me encomendó escribir este obituario no pude hacer más que mirar el cómic firmado por Lee que tengo en mi casa y pensar que no estaba preparado para algo tan importante, tan personal para tanta gente. La responsabilidad de retratarlo como merecía era gigante y me entraron las dudas, pensé poner alguna excusa y proponer que se lo dieran a alguien más, pero solo pude escuchar la voz de Stan hablando a través del cuadro: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.