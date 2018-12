El maestro Hoffman tuvo una trayectoria únicamente comparable a la de los más grandes directores del siglo XX. Trabajó al lado de absolutamente todos los solistas eminentes de su época: los mejores pianistas, los mejores violinistas, los mejores chelistas, los mejores compositores, e incluso colaboró con la legendaria Martha Graham en extensas giras de conciertos a todo lo ancho y lo largo de los Estados Unidos. Levantar una lista de los solistas señeros a los que acompañó es cosa que nos tomaría páginas. Bástenos saber que no hubo un solo nombre ilustre con el que no colaborara. Alumno del mítico Serge Koussevitzky en Julliard School of Music, dirigió en los festivales de Tanglewood, al lado de figuras como Leonard Bernstein (su compañero de estudios) y Aaron Copland. Luego dirigió, en calidad de titular o de maestro asociado, a la Orquesta Sinfónica de Vancouver, la Orquesta Sinfónica de Chicago, la Orquesta Sinfónica de Florida (que fundó), la Orquesta de la Radio y Televisión Belga, la Orquesta Sinfónica de Chile, la Orquesta Sinfónica de Flagstaff (de cuyo festival fue creador), la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Sinfónica de Colombia y la Orquesta Filarmónica de Cali. Por doquier pasó, dejó una estela de excelencia, una huella indeleble de integridad profesional. Era profundamente honesto en su respeto por la partitura, rigurosamente observante de las indicaciones de los compositores que interpretaba, pero no era un purista, un pedante de esos que abordan la partitura como si de textos sacros se tratase.