Tener el violín en sus manos fue una imposición de su padre. “La música no fue algo natural para mí, como niño estaba haciendo cosas que los demás no estaban haciendo. Cuando salían de la escuela, otros jugaban béisbol y yo tenía que practicar. Tuve que ver a niños de mi edad haciendo otras cosas mientras yo me desgastaba en el violín”. No obstante, la música se convertiría con el tiempo en parte consustancial de su vida: la batuta y él se hicieron inseparables desde su adolescencia.