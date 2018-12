Me preocupa pensar que simplemente no hay quien asuma la tarea, que la era de oro del soul llega a su fin. Se nos han ido tantos de los íconos que vieron nacer el género, forjaron sus bases y lo solidificaron para luego heredárnoslo en bandeja, que no queda más que preguntarse si los elegidos podrán cumplir con la misión encomendada por James Brown, Ben E. King, Marvin Gaye o Ray Charles.