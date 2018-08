Durante el verano del amor, el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles o el nacimiento de Pink Floyd a cuestas, ese año escuchó también la reversión de Respect, canción que se hizo para que un hombre le pidiera respeto a su esposa al llegar a casa; pero que la energía de Aretha –en ese entonces de 24 años– convirtió en un himno no solo para las mujeres, sino también para la comunidad afroamericana.

En febrero del 2017, Franklin anunció que se retiraría de los escenarios tras una carrera de más de 60 años conquistando no solo a Norteamérica, sino al mundo con el implacable paso de su voz interpretando soul , jazz , R&B , blues , gospel y rock 'n’roll . El adiós cantando, que no se sabía con claridad cómo iba a ser no llegó porque la muerte se le adelantó.