Revista Dominical

No es la guerra en Irán la que metió la política al fútbol: siempre estuvo en la cancha

¿Podría quedarse Irán u otra selección fuera del Mundial del 2026? La cuestión revive viejos debates y se mezcla con política estadounidense.

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Por Fernando Chaves Espinach
El futbolista brasileño Sócrates participando en el movimiento político por la democracia en Brasil en 1984.
El futbolista brasileño Sócrates participando en el movimiento político por la democracia en Brasil en 1984. (Jorge Henrique Singh/Wikimedia Commons)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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