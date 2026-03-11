Gobierno de Irán asegura que no participarán en el Mundial 2026

El ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyamali, descartó que la selección iraní asista al Mundial 2026 tras la muerte del líder iraní, el ayatolá Alí Jameneí, en el ataque de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

“Después de que el Gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, dijo el ministro de deportes Ahmad Donyamali a la televisión estatal iraní, al referirse a los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero, en los que falleció el entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, informó el medio mexicano TUDN.

A tres meses de que inicie el Mundial 2026, la Selección de Irán ve imposible participar en la Copa del Mundo, debido al conflicto bélico que vive el país con Estados Unidos en Medio Oriente.

“Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, agregó Ahmad Donyamali.

La Selección de Irán clasificó al Mundial del 2026, en medio de una tensa situación con Estados Unidos. Foto tomada de Telemundo Deportes. (Foto tomada de Telemundo Deportes. /Foto tomada de Telemundo Deportes.)

Horas antes, durante un encuentro del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el presidente estadounidense, Donald Trump, este había garantizado que la selección persa no tendría problemas para participar en el Mundial.

“Esta tarde, me reuní con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar del estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA y la creciente emoción a medida que se acerca el comienzo en solo 93 días”, publicó Infantino en su cuenta de Instagram.

La selección iraní debía jugar sus tres partidos en Estados Unidos; el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente; y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.

El reglamento de competición del Mundial 2026 prevé una posible retirada de una selección en su artículo 6:

Si anuncia su retirada con más de 30 días de antelación al comienzo del torneo, el próximo 11 de junio, la Comisión Disciplinaria le impondría a la Federación Iraní una multa, como mínimo, de 250.000 francos suizos (323.730,60 dólares).