Puro Deporte

Gobierno de Irán asegura que no participarán en el Mundial 2026

Irán debía jugar sus tres partidos en Estados Unidos, contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

El ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyamali, descartó que la selección iraní asista al Mundial 2026 tras la muerte del líder iraní, el ayatolá Alí Jameneí, en el ataque de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránMundial 2026FIFA
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.