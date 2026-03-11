El Mundo

Según Gianni Infantino, Trump le prometió que la selección de Irán será ‘bienvenida’ en el Mundial 2026

Donald Trump aseguró a Gianni Infantino que la selección de Irán será bienvenida en Estados Unidos para disputar el Mundial 2026, pese a tensiones por la guerra en Oriente Medio.

Por AFP
La Selección de Irán clasificó al Mundial del 2026, en medio de una tensa situación con Estados Unidos. Foto tomada de Telemundo Deportes.
La Selección de Irán clasificó al Mundial del 2026, en medio de una tensa situación con Estados Unidos. Foto tomada de Telemundo Deportes. (Foto tomada de Telemundo Deportes. /Foto tomada de Telemundo Deportes.)







