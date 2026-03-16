Puro Deporte

¿Estará Irán en el Mundial 2026? Dirigentes asiáticos se pronuncian tras guerra en Medio Oriente

La Selección de Irán sigue siendo una incógnita de cara al Mundial 2026, en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel

EscucharEscuchar
Por AFP
La bandera de Irán aparece durante el sorteo del Mundial 2026 que se realizó en Washington en diciembre pasado.
La bandera de Irán aparece durante el sorteo del Mundial 2026 que se realizó en Washington en diciembre pasado. (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Guerra en IránSelección de IránMundial 2026
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.