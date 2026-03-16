¿Estará Irán en el Mundial 2026? Dirigentes asiáticos se pronuncian tras guerra en Medio Oriente

La bandera de Irán aparece durante el sorteo del Mundial 2026 que se realizó en Washington en diciembre pasado.

Kuala Lumpur, Malasia. La selección de Irán sigue planeando jugar en el próximo Mundial de Norteamérica 2026, afirmaron este lunes dirigentes de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), pese a las advertencias de Donald Trump sobre el peligro que correrá debido a la guerra con Estados Unidos e Israel.

El presidente de Estados Unidos advirtió el jueves al equipo de que su “vida y seguridad” podrían correr peligro si asistía al gran torneo (11 junio-19 julio), que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México.

La guerra, desencadenada por ataques estadounidenses e israelíes en Irán el 28 de febrero, ha puesto en duda la participación del país, ya clasificado.

“Hasta donde sabemos, Irán va a jugar”, dijo Windsor Paul John, secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol.

“Estamos monitoreando si juegan o no, pero por el momento sí lo harán. No hay información oficial de que no vayan a jugar”, declaró en una rueda de prensa en la sede de la AFC en Kuala Lumpur.

Windsor enfatizó que la AFC quiere que Irán, un “equipo de primer nivel”, participe en la máxima cita mundial.

“Así que esperamos que resuelvan sus problemas... y que puedan participar en el Mundial”, señaló.

Trump, en una publicación en su plataforma Truth Social, dijo que la selección iraní era bienvenida, “pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”.

La semana pasada el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, puso en duda la participación de su país en el Mundial 2026.

“¿Cómo ser optimista en esas condiciones en relación al Mundial en Estados Unidos? Si el Mundial tiene lugar en esas condiciones, ¿quién en su sano juicio enviaría a su selección nacional a un lugar así?”, afirmó en las redes sociales.

Los iraínes están sembrados en el grupo G ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, y sus tres partidos están programados en Los Ángeles y Seattle.

Por otro lado, la selección femenina iraní que participó recientemente en la Copa de Asia abandonó este lunes Malasia con destino a Omán, antes de regresar definitivamente a su país.