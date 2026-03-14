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Mundial 2026: Costa Rica debe esperar un poco más para saber si será parte de la Copa del Mundo

La FIFA en un principio planeaba dar su veredicto este 14 de marzo. Sin embargo, habrá que esperar a finales de este mes o principios de abril

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Por Fanny Tayver Marín
Una vista de la escultura Xochicalli en México, modificada en homenaje a las naciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Una vista de la escultura Xochicalli en México, modificada en homenaje a las naciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026. (ULISES RUIZ/AFP)







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Mundial 2026ArbitrajeJuan Gabriel Calderón
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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