Mundial 2026: Costa Rica debe esperar un poco más para saber si será parte de la Copa del Mundo

Una vista de la escultura Xochicalli en México, modificada en homenaje a las naciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un principio estaba estipulado que el 14 de marzo sería el día exacto para saber si Costa Rica tendría representación o no en el Mundial 2026. Sin embargo, habrá que esperar un poco más para conocer la decisión final de la FIFA.

La Copa del Mundo será del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. Y el fútbol tico podría tener representación, al menos con el arbitraje, ya que como es bien conocido, la Selección de Costa Rica fracasó en el intento.

En cuestión de unas semanas, se sabrá en definitiva si después de 24 años, el referato tico al fin vuelve a tener un árbitro central en un Mundial.

El camino hacia el evento soñado ha sido una maratón de resistencia y precisión para Juan Calderón, quien conforma un equipo de trabajo junto a los árbitros asistentes Juan Carlos Mora y Andrés Arrieta. Ellos conforman el grupo que aspira a entrar en la lista de elegidos.

Además, el nombre de Benjamín Pineda también se encuentra entre las opciones para ser parte del Mundial, pero en el videoarbitraje (VAR).

¿Por qué se atrasó la lista de silbateros convocados a la Copa del Mundo? Antes de pitar el partido en el que Liga Deportiva Alajuelense venció 3-0 a Pérez Zeledón, el árbitro Juan Gabriel Calderón atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión.

Trionda es el balón oficial del Mundial 2026. (YURI CORTEZ/AFP)

El silbatero que a mitad de semana fue el central en el pulso entre el Nashville de Warren Madrigal y el Inter Miami de Lionel Messi en Concachampions, contó que los árbitros de Concacaf y Conmebol ya habían tenido el último seminario, que fue en Río de Janeiro, a inicios de año.

Además, los árbitros de África y Asia también completaron el seminario final, y que se suponía que para estas alturas, ya la lista con los escogidos para ir al Mundial estaba por salir.

“Por la situación ya conocida en el Medio Oriente, se tuvo que retrasar, ya que el último curso, el de UEFA iba a ser en Dubai, pero no se pudo realizar por esas circunstancias”, expresó Juan Gabriel Calderón en la transmisión de Columbia.

Contó que escuchó de manera extraoficial que ya tenían fecha para realizarlo, que iba a ser a finales de marzo y principios de abril.

“Entonces, una vez que se complete ese curso, pues entonces ya FIFA da la lista final de los árbitros que estarán en el Mundial”, destacó Juan Gabriel Calderón.

Ante las posibilidades que tiene de ser uno de los elegidos, el tico respondió que la FIFA trabaja muy profesionalmente y “sería especular demasiado decirte si he escuchado algo, o si vamos a estar o no”, afirmó.

No obstante, el réferi indicó que lo que estaba en manos de ellos ya lo hicieron, que fue completar los tres seminarios.

“El proceso ha sido largo, de tres años de trabajo y llegamos al final de la competencia con posibilidades. Esperando cuál va a ser el número de árbitros que va a tener nuestra Confederación en el Mundial, y sobre todo, con la esperanza de estar”, comentó.

Juan Gabriel Calderón pitó el miércoles el partido entre Nashville y el Inter Miami; mientras que dos días después dirigió el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Juan Gabriel Calderón detalló que en el último curso que recibieron y en la Copa Árabe donde él participó, se implementaron varias tecnologías, como la que se utilizó en el Mundial de Clubes, donde les dicen al oído si hubo fuera de juego.

“Ya se han utilizado muchas tecnologías con respecto al sistema del VAR también, hay cosas novedosas en estos temas y esperamos a ver qué más se implementará. El Mundial es pionero, es el inicio de algunos cambios y vamos a esperar cuáles vienen para este año”, destacó.

Cuando le consultaron sobre lo distinto entre lo que se tiene en el campeonato nacional y lo sofisticado que será el arbitraje en el Mundial 2026, destacó que cuando se habla de una Copa del Mundo como tal, sí existe bastante diferencia.

“Como eso que hablamos del software del fuera de juego que le indica al asistente. Con el VAR pues tenemos VAR, AVAR y ayudante, pero sí se dispone de más cámaras. Por ejemplo, una que brinda siempre un muy buen ángulo, la Spiderman que está encima, que brinda un buen apoyo.

”Además, en caso de que exista la duda de si un balón es tocado o no por un jugador para determinar un fuera de juego, FIFA para los Mundiales utiliza un sistema que es como una especie de radiografía, por llamarlo de alguna forma”, destacó.

Con eso, en el momento que el balón es tocado, se indica en una pantalla y ahí se despeja cualquier tipo de duda.

“Además, los árbitros utilizan cámara a nivel de campo y debajo del uniforme del juez principal lleva todo un sistema, un chaleco, la cámara va sujetada con cables por atrás, que lo hace factible, porque el árbitro es un atleta que corre a la necesidad del juego sin que le resulte incómodo”, citó.

Juan Gabriel Calderón contó que en su caso, cuando vio a un compañero preparándolo por primera vez, eso le llamó bastante la atención.

“Se coloca a un lado la cámara, a otro lado el auricular y es sumamente cómodo para correr”, manifestó.

Las noticias que se esperaban para este 14 de marzo se pospusieron, pero ya falta menos para conocer la sentencia. Y el arbitraje de Costa Rica sueña con decir presente en el Mundial.

A cambiar la historia después de 24 años

La importancia de este posible nombramiento radica en el bache histórico que ha sufrido el arbitraje tico.

Hubo un acercamiento en Rusia 2018, donde Ricardo Montero acudió en calidad de árbitro de reserva y actuó como cuarto árbitro; mientras que el guardalíneas Leonel Leal dijo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Pero la figura del árbitro principal se ha resistido y este pareciera el momento de cambiar el rumbo.

La historia del arbitraje costarricense en los Mundiales es rica y prestigiosa, según los datos del estadígrafo Rodrigo Calvo: