Revista Dominical

Mundial 2026: Debuta la selección europea con más jugadores nacidos en otro país

El combinado que eliminó a la multicampeona Italia está conformado por 16 jugadores nacidos fuera de sus fronteras, pero esto tiene una explicación: el cruento asedio de Sarajevo en la década de los 90

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Por Roger Bolaños Vargas
La fiscalía de Milán ha abierto una investigación sobre los "francotiradores de fin de semana", muchos de ellos italianos, quienes durante el asedio de Sarajevo a principios de la década de 1990 presuntamente pagaron al ejército serbio para disparar a civiles.
Miles de familias sufrieron la crueldad del asedio de Sarajevo, entre ellas, la familia del histórico delantero Edin Dzeko. (VINCENT AMALVY/AFP)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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