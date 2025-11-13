El Mundo

Millonarios pagaron hasta 100.000 euros por disparar a civiles durante sitio de Sarajevo, revela Italia

Italia investiga el “Sarajevo Safari”: millonarios que pagaron hasta 100.000 euros por disparar a civiles por placer durante la guerra de Bosnia. Conozca los detalles de la denuncia.

Por Julián Navarrete Silva
Los residentes de Sarajevo corren a través de una intersección conocida por la actividad de francotiradores después de que cayera un proyectil en el centro de la ciudad el 20 de junio de 1992.
Los residentes de Sarajevo corren a través de una intersección conocida por la actividad de francotiradores después de que cayera un proyectil en el centro de la ciudad el 20 de junio de 1992. (CHRISTOPHE SIMON/AFP)







Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

