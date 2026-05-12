Dos selecciones europeas anuncian sus convocados para el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 dará inicio el próximo 11 de junio. A falta de menos de un mes para el inicio, la selección de Bosnia y Herzegovina y Suecia ya oficializó su lista de convocados.

Bosnia y Herzegovina y Suecia se convirtieron en las primeras selecciones nacionales en oficializar la nómina de 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo 2026.

Mediante este anuncio el lunes 11 de mayo, el cuerpo técnico bosnio encabezado por Sergej Barbarez ratificó sus elegidos, con los que buscará hacer historia en la próxima cita mundialista.

Bosnia y Herzegovina anunció sus 26 jugadores que estarán en la Copa del Mundo 2026. (Prensa Bosnia y Herzegovina/Prensa Bosnia y Herzegovina)

La principal figura es el experimentado delantero Edin Džeko. A sus 40 años, el artillero asume el liderazgo tras haber desempeñado un rol fundamental en la clasificación del mundial, proceso en el cual contabilizó seis anotaciones en nueve compromisos disputados

La decisión más comentada del seleccionador Barbarez es la exclusión de Jusuf Gazibegović. El defensor del Sturm Graz, de 25 años, quedó fuera de la lista pese a haber sido una pieza recurrente durante el proceso eliminatorio.

En tanto, Ermin Mahmić, mediocampista de 21 años es una de las grandes novedades de la lista, al recibir su primer llamado al combinado mayor precisamente para encarar la cita mundialista.

Por otra parte, Suecia también oficializó este 12 de mayo su nómina de 26 futbolistas, con sorpresas. Entre ellas destaca el regreso de Alexander Isak, tras superar una lesión que lo alejó de las canchas durante varios meses, pues logró recuperarse a tiempo para estar presente.

Suecia da a conocer la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo 2026. (Prensa Selección de Suecia/Prensa Selección de Suecia)

En el apartado de ausencias, destacan en el equipo del técnico Graham Potter nombres como Ronny Bardghji, extremo del FC Barcelona, así como Dejan Kulusevski, Hugo Larsson y Samuel Dahl.

El debut oficial de Suecia en la Copa del Mundo 2026 será el 14 de junio del 2026 contra Túnez en Monterrey.

Por su parte, el estreno de Bosnia y Herzegovina quedó pactado para el 12 de junio, enfrentando a uno de los anfitriones, Canadá, en Toronto.