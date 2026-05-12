Fútbol

Dos selecciones europeas anuncian sus convocados para el Mundial 2026

A falta de un mes para el inicio de la Copa del Mundo 2026, las primeras dos selecciones revelan sus cartas

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Por Steven Torres
El trofeo de la Copa del Mundo anda recorriendo diferentes ciudades alrededor del planeta. En estos días estuvo en Colombia.
La Copa del Mundo 2026 dará inicio el próximo 11 de junio. A falta de menos de un mes para el inicio, la selección de Bosnia y Herzegovina y Suecia ya oficializó su lista de convocados. (LUIS ACOSTA/AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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