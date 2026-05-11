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Irán, entradas, transporte... Un Mundial en el centro de las polémicas

A un mes de su inauguración, el Mundial 2026 está generando más conversación sobre temas extradeportivos que sobre fútbol

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Por AFP
Trabajadores instalan el césped en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, donde se disputará la final del Mundial 2026 el 19 de julio.
Trabajadores instalan el césped en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, donde se disputará la final del Mundial 2026 el 19 de julio. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







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