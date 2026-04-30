La FIFA dicta sentencia con Irán y su presencia en el Mundial 2026

“Irán estará en la Copa del Mundo”, dijo hace un mes Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y a 40 días para que inicie el Mundial 2026, parece que sus palabras se harán realidad.

La Copa del Mundo se celebrará del 11 de junio al 19 de julio a tres bandas, con sedes en Estados Unidos, Canadá y México, y según expresó Infantino, Irán será parte del evento.

Infantino respondió “por supuesto” que Irán jugará el próximo Mundial y que su selección entrará sin problemas en Estados Unidos, a pesar de que el propio Gobierno iraní descartó esta participación en plena escalada del conflicto en Oriente Medio.

Irán había pedido disputar sus encuentros de la primera fase del torneo (del 11 de junio al 19 de julio) en México y no en Estados Unidos, como determinó el sorteo.

Según el calendario oficial, en la primera fase del Mundial Irán deberá enfrentarse a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y luego a Egipto en Seattle.

“Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos”, expresó Infantino durante el congreso anual de la federación en Vancouver (Canadá), desde donde agregó que “ya hay suficientes problemas en el mundo” y que la competición estival puede contribuir a tender puentes.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pone una gorra de Estados Unidos en Washington durante la reunión inaugural de la Junta de la Paz creada por Donald Trump, en febrero pasado. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)

Infantino también se refirió a los cambios de reglamento que se aplicarán en el Mundial.

“Estamos buscando que las reglas del juego lleguen a lo que deben ser. No queremos que nadie salga del campo sin autorización arbitral ni que los jugadores se cubran la boca y le digan algo al rival. Será expulsión. Si le quieren decir algo, que se vea. No hay nada que esconder. Estamos tratando de hacer más fácil la vida a los árbitros”, opinó

Otra de las polémicas del Mundial está en torno al precio de las entradas: “Se ha hablado mucho sobre esto. ¡Pero hemos recibido 500.000 peticiones de entradas! Y vendimos el 100% de lo que pusimos a la venta hasta ahora. También hay boletos baratos, no sólo hay entradas caras".