Mucho ha cambiado y no solo el hecho de que ya no se puedan realizar espectáculos en vivo en el lugar. Los colaboradores tienen una puerta de ingreso diferenciada en la que a mitad del camino topan con una pilita para lavarse las manos. Ahora los muchachos --en su mayoría son un personal joven-- llevan más bolsos de la cuenta. Como parte del nuevo reglamento de trabajo deben llegar con ropa particular y aparte llevan zapatos y su uniforme limpios para cambiarse antes de empezar su jornada.