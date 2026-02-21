Mario Redondo solicita a Laura Fernández reactivar comisión sobre Los Diques de Cartago

El alcalde Mario Redondo encabezó un recorrido con la Policía Municipal por distintos puntos de Los Diques.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, solicitó a la presidenta electa, Laura Fernández, reactivar la comisión interinstitucional para atender los problemas en el asentamiento Los Diques, ubicado en un espacio de contención del río Reventado.

“Empezó a funcionar la comisión interinstitucional cuando doña Laura Fernández fue ministra de la Presidencia, nos estuvimos reuniendo, pero una vez que doña Laura salió, se descontinuó”, dijo Redondo.

El jerarca municipal abogó por los problemas en este precario, que está bajo la administración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la mañana de este viernes, durante un operativo que realizó la Policía Municipal de Cartago en algunos puntos de este lugar, donde en las últimas semanas se registran balaceras y asesinatos.

El alcalde dijo que la comisión buscaba, en primera instancia, evaluar los temas de seguridad y emergencia. “En ese momento (hace dos años) vivíamos un invierno fuerte, tuvimos que reubicar a cerca de 60 familias, porque el dique empezó a descender”, detalló.

Como parte del trabajo de esta comisión, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) realizó un censo para valorar a las familias que podrían reubicarse. “Pero ahí nos quedamos, porque salió la ministra (Fernández), hay que empezar de nuevo con nuevos ministros”, añadió.

Redondo dijo que en la comisión insterinstitucional sobre el tema de Los Diques se reunían en el despacho de Fernández, cuando era ministra de Presidencia. También asistían Ángela Mata, exministra de Vivienda, Yorleny León, ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidenta del IMAS, Mauricio Batalla, exministro del MOPT y funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) y del Ministerio de Salud.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, encabezó un recorrido con la policía municipal por distintos puntos de Los Diques, zona que el mismo funcionario describió en días recientes como una bomba de tiempo, debido a los problemas recientes relacionados con asaltos, venta y consumo de drogas y asesinatos relacionados con el narcotráfico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Doña Laura Fernández conoce esta situación porque trabajó con nosotros (en la Asamblea Legislativa y como jefa de despacho de la Municipalidad de Cartago), entonces conoce la realidad de Los Diques. Esperamos que ahora podamos retomar esta comisión porque aquí no hay menos de 1.500 niños, hay adultos mayores, personas enfermas, y es peligroso“, sostuvo Redondo.

Los Diques de Cartago es un asentamiento de unos 12 kilómetros de extensión, donde viven aproximadamente 2.500 familias en unos 16 caseríos identificados. En las últimas dos semanas, al menos tres personas han sido asesinadas cerca de uno de sus caseríos, La Mora, a la par del puente Los Gemelos, a unos 150 metros del Paseo Metrópoli, en una ola de violencia que vive el cantón.