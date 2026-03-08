Revista Dominical

María Estrada, rectora del Tec: ‘Hemos perdido grandes especialistas en biotecnología’ por presupuesto

La rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica reconoce desafíos en infraestructura y retención de profesores; anuncia alianzas para extender educación técnica.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
MATERIAL EXCLUSIVO DE REVISTA DOMINICAL. 24/02/2026, San José, Grupo Nación, entrevista para la revista dominical con la rectora del TEC, María Estrada.
MATERIAL EXCLUSIVO DE REVISTA DOMINICAL. 24/02/2026, San José, Grupo Nación, entrevista para la revista dominical con la rectora del TEC, María Estrada. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Instituto Tecnológico de Costa RicaMaría EstradaConsejo Nacional de Rectoreseducación superioruniversidadesdiáspora científica
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.