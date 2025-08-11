Revista Dominical

Luz Mary Alpízar: ‘Luis Amador no fue serio’

Presidenta de partido oficialista dice que Luis Amador sabía que tenía que pagar ¢10 millones para inscribir su candidatura, e incluso pidió hacerlo en dos tractos.

Por Roger Bolaños Vargas

La fundadora, presidenta y diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Luz Mary Alpízar, criticó al exministro Luis Amador y lo calificó como “poco serio”. El exjerarca de Obras Públicas renunció a ser aspirante presidencial con el PPSD alegando que la agrupación cobra “montos exorbitantes” por la candidatura.








Roger Bolaños Vargas

