Entrevista con Luis Amador: exministro habla sobre Rodrigo Chaves y la pista del aeropuerto de Liberia

Durante la primera parte de la administración de Rodrigo Chaves Robles, uno de sus ministros alcanzó la notoriedad usual de su cargo como jerarca de Obras Públicas y Transportes. Pero pronto destacó aún más y hasta se rumoreaba de una continuidad del chavismo en su figura: Luis Amador Jiménez.

Pero una escandalosa salida en medio de acusaciones de corrupción de parte del mismo presidente lo alejó del país, hasta ahora. Regresa, tras buscar opciones en otros partidos, como candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que llevó al poder a Chaves, pero que ahora mantiene una paradójica relación con su figura.

Así las cosas, el personaje de Luis Amador se perfila distinto, aunque arrastra múltiples polémicas fruto de su gestión y su relación con el gobernante. En entrevista con Revista Dominical, el exjerarca habló de Rodrigo Chaves, de la contratación que derivó en el escándalo Pista Oscura, y de la adjudicación a Dekra en precario. Le ofrecemos tanto la entrevista completa como en formato videopódcast. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com, el canal de Spotify o el canal de Youtube de La Nación.

Luis Amador asegura que "Chaves necesita títeres que digan sí a todo"

—¿Usted es o será candidato presidencial? ¿Con cuál partido?

—Sí, la intención es ser candidato por la Presidencia, pero más allá de esa candidatura, realmente es ir a rescatar el país. Será por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Las negociaciones ya están hacia el final: faltan un par de aspectos de mero trámite, de una confirmación de la Asamblea Nacional.

— ¿Por qué eligió el PPSD? ¿Qué lo atrajo de esa propuesta?

— Cuando yo vengo a Costa Rica, fue para ser ministro en una administración del Partido Progreso. Cuando me siento a conversar con ellos, me doy cuenta de que resumen las ideas de lo que yo quiero hacer, que es finalmente que todo se devuelve y se transforma para que tengamos una mejor calidad de vida, mejores oportunidades, más accesibilidad a muchas cosas que en este momento no tenemos.

Luis Amador fue uno de los ministros más notorios durante la primera mitad de la administración de Rodrigo Chaves. (Jose Cordero/Jose Cordero)

— ¿Cuáles son sus objetivos principales en caso de llegar a la presidencia? Más allá del tema de transportes, ¿cuáles serían sus tres principales metas?

— Tenemos la educación, la salud y la seguridad. En seguridad, Costa Rica está perdiendo mucho terreno. Los inversionistas ya no nos ven igual para traer puestos de trabajo e inversión. En las calles lo vemos, los turistas lo están resintiendo. Tenemos que ir a atacar eso de inmediato.

“En la educación, desdichadamente, estamos compitiendo en la escala mundial, porque cuando traemos zonas francas al país tenemos que ofrecerles personas educadas, que sean bilingües. Otros países lo están haciendo. India, Filipinas, están empujando el bilingüismo con salarios muy competitivos.

“En la educación universitaria tenemos un gran potencial de universidades públicas que no se está aprovechando. Que las universidades sean socios estratégicos como incubadoras de empresas de tecnología. Ahorita están en una pelea por fondos. No tiene sentido. ¿Para qué vamos a pelear? Demos los fondos, pero hagamos que sean utilizados para que caminen todas las industrias.

“Tenemos la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): hay que rescatar esa institución. Los recursos están, pero realmente no se le ha dado esa transformación que se necesita. Cuando yo tomo el MOPT, tenía una cara pésima, todo el mundo decía ‘es un nido de corrupción’. Lo empezamos a transformar, generamos un proyecto de reestructuración... Empezamos a motivar a la gente, y el ministerio empieza a caminar, la gente lo vio. Lo mismo hay que ir a hacer con el Estado en general”.

—Antes de que anunciara su candidatura con el PPSD, trascendió que estuvo en conversaciones con la Unidad Social Cristiana. ¿Cómo fue esa búsqueda de un partido? Se acercó a la Unidad, no resultó y ahora se acerca al PPSD...

— Sí, así es, correcto. La Unidad me había buscado antes, cuando yo todavía estaba en el gobierno; los había recibido en mi casa en una reunión privada, a un par de dirigentes, no al partido completo. Después de salir del gobierno, a los mismos dos dirigentes les hablo para ver si hay interés todavía. Yo no tengo partido político, y uno necesita un partido político para hacer estas cosas, pero uno también necesita un equipo de trabajo de gente que quiera hacer las cosas bien.

“Desdichadamente, me cierran la puerta, hay una serie de asambleístas, ya no recuerdo, 30, 40, que firman una carta en la cual cierran completamente las puertas del partido y bueno, no me queda más remedio que buscar otros partidos en los que se quiera mover el proyecto país, y donde el inquilino de Zapote no esté infiltrado“.

“La Unidad Social Cristiana me había buscado antes, cuando yo todavía estaba en el gobierno” — Luis Amador

Luis Amador en conferencia de prensa junto con Rodrigo Chaves el 8 de febrero del 2023. El ingeniero lideró el MOPT hasta mediados del 2024. (Jose Cordero)

— En el PPSD, ¿usted qué encontró? ¿Encontró un partido como plataforma para su candidatura o encontró un partido con gente para respaldar esa candidatura?

— El PPSD tiene sus estructuras (...). Uno se da cuenta de que hay gente muy preocupada por el país, gente que tiene muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas bien. Pero yo no quiero cerrar la puerta para que puedan venir personas valiosas que tal vez no estén con el partido. Eso fue parte de la negociación, de lo primero que yo les indiqué. Quiero que abramos puertas para que las personas que de verdad sean buenas puedan entrar.

“Al final de cuentas esto no es una bandera política; esto es un proyecto país. Si queremos modernizarnos y avanzar como Panamá, como Chile, necesitamos cambiar el rumbo, dejar de pelear con todo el mundo y buscar lo común. Si lo hacemos así, con diálogo, habrá una gran mayoría de temas que se pueden mover y nos podemos poner de acuerdo”.

— Rodrigo Chaves llegó a la presidencia con el PPSD. En ese momento politólogos lo calificaron como un ‘partido taxi’. En el caso suyo, ¿encuentra una ideología, una carta ideológica marcada en el partido? ¿Se pueden despojar el calificativo de taxi?

—Yo quisiera que no fuera así, quisiera que sea una agrupación abierta para dar la oportunidad a gente que incluso ha renunciado a otros partidos. Que puedan venir. Desgraciadamente los utilizaron y me lo han hecho ver muy claramente. De eso no se trata. Se trata de que las personas buenas vayan, pero necesitamos gente calificada.

“Cuando llega un nuevo gobierno, el país requiere de ministros, presidentes ejecutivos... al final suman sus 2.000 personas. Por eso se ocupa gente buena, y uno no puede cerrarse a que sea solo gente del partido”.

—Hay partidos que tienen una etiqueta ideológica. ¿Con qué ideología se identifica el PPSD?

—Para mí es una ideología del ser humano como centro. Tratar de que exista no solo el empleo, o la diversidad de empleos, o la educación y la salud, pero también que empecemos a cambiar un poco el desarrollo del país desde el punto de vista urbano, de concentración en el Valle Central, las costas y los sectores rurales, que tienen muchísimo potencial.

“La ideología del partido creo que es suficientemente amplia para permitir eso, no es una ideología cerrada, extremista, es una ideología más de centro, que al final busca que todos tengamos acceso a las oportunidades”.

Luis Amador asegura que el PPSD, con el que ahora aspira a la Presidencia, fue utilizado por Rodrigo Chaves para llegar a Zapote. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— Lo voy a poner en la tesitura de tener que hablar de usted mismo ¿Por qué usted considera que es un buen candidato? ¿Cuáles son los logros que lo certifican como un buen candidato?

— Soy muy práctico, resuelvo problemas todos los días. En la universidad, cuando estoy como consultor o cuando estuve en el gobierno. Yo soy incansable, empiezo a trabajar a las 6 a. m. hasta que caigo noqueado en la noche. Soy negociador, creo en los consensos, soy muy crítico, soy muy práctico, soy muy pragmático.

“Me gusta ser muy estratégico y priorizar las cosas de más alto impacto, no agarrar un millón de nimiedades y hacer una conferencia de prensa cada miércoles para enseñar que estoy haciendo muchas cosas, cuando las cosas que se enseñan son nimiedades que ni suman ni restan. Se trata de las grandes cosas. Trabajar con el marco legal existente para caminar, no quedarse ahí estancado esperando a que me den un Congreso en la nueva legislatura para entonces hacer las cosas".

— En marzo del año pasado el presidente lo despidió y lo señaló como responsable de realizar una contratación a dedo a Meco, que provocó un sobreprecio de $2 millones. ¿Usted defiende que la licitación se realizó a derecho?

— Me pudo haber culpado de una licitación de la CCSS, del Instituto de Fomento Agrario, de los Bomberos, pero, ¿eso es del MOPT? ¿Quién es el que está licitando? Aquí lo que ocurrió fue muy sencillo: llegamos a un punto donde yo no podía tolerar más que no se hicieran las cosas, y que me frenaran (...).

“(Para) el aeropuerto del sur ni siquiera pedí permiso: agarré fondos de la Corporación Centroamericana de Navegación Aérea y se los asigné para la exploración arqueológica. Cuando se dieron cuenta que yo estaba haciendo eso, se fueron con cintillas para anunciar con bombos y platillos, pero si yo les hubiera pedido permiso no me hubieran permitido hacerlo.

“El proyecto del ferrocarril, por ejemplo, cuando me doy cuenta que lo va a enterrar, hay que empezar a rescatarlo. Cuando me doy cuenta que quiere cerrar el Incofer en dos ocasiones, hay que parársele de frente, son cosas que la gente no sabe”.

Rodrigo Chaves despidió a Luis Amador tras acusarlo de participar en una contratación a dedo a Meco para la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber. Finalmente, este caso es investigado por el OIJ en el expediente Pista Oscura.

— ¿Usted tuvo que evitar que cerraran Incofer?

— En un par de ocasiones dijo ‘¿no es mejor cerrar el Incofer y poner a correr buses?’, ya es un nivel de comprensión...

— ¿Y a qué respondía ese deseo sobre el Incofer?

— No tengo la más mínima idea.

“Pero así hay muchas cosas, Ciudad Gobierno, por ejemplo. Sí, necesitamos modernizar el Estado y es muy conveniente tener todo junto, pero, si no nos dejan usar una figura, ¿por qué no usamos la figura del fideicomiso de titularización, como hizo la Asamblea Legislativa? Se puede usar lo mismo y se lo dijimos.

“La ruta 27 genera $100 millones al año. Eso es un aeropuerto nuevo al año. ¿Qué se ocupa para eso? En lugar de traerse a una empresa para tratar de extenderle la concesión por otros 15, 20 o 25 años, en lugar de eso, instrumentalizar los fondos de pensiones. Eso era factible. Le presentamos los números, los estados financieros, el esquema, la parte legal, todo, no quiso.

“Entonces llega uno a un nivel de fraccionamiento... Cuando ya estaba listo el bajo Los Ledezma, no se abría porque el señor tenía que ir a cortar la cinta. Yo di la orden de que se abriera. Inmediatamente me llamó furioso porque había desacatado su orden".

— Sobre la pista del aeropuerto de Liberia, este proceso se realizó mediante una contratación de emergencia, pese a que habían criterios técnicos que decían que no había un nexo entre la tormenta y el daño a la pista. ¿Por qué se desarrolló como contratación de emergencia? ¿Hubo presiones?

— Fuimos a pedirle plata al fondo de inversión de Abu Dhabi y nos dicen que sí, que nos prestan la plata para construir una pista nueva y reparar la pista existente. Nos prestaban como al 5,5% de tasa de interés en dólares, que no está descabellada. El presidente dijo que no.

“Le pido plata al fondo de Arabia Saudita, que ofrece al 3% de tasa de interés en dólares. Es muy bajo. (El presidente) dijo que no. Tiro la licitación por la vía ordinaria a través del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac). El ministro de Turismo se mete. El presidente llama a una reunión y usted puede referirse en adelante a las declaraciones que yo di en la Asamblea Legislativa”.

El gobierno utilizó el mecanismo de contratación de emergencia para la reparación de la pista del aeropuerto de Liberia. Este método de contratación permite saltarse filtros y evitar fiscalización de la Contraloría.

— ¿Hubo presiones para buscar ese mecanismo?

— Lo refiero a lo que ya declaré en la Asamblea legislativa.

— Lo declaró en la Asamblea, ¿podría repetirlo?

— Palabras más, palabras menos, en su despacho, él indica que hay que proceder mediante esa vía, a lo cual se le informa que hay que valorar técnicamente y legalmente si es competente.

—Usted dijo que el presidente pidió revisar el contrato que se le había dado a Meco, para ver si se podía otorgar a Pedregal. ¿Sintió presiones por parte del presidente para dárselo a Pedregal?

— Yo percibí una aparente presión por parte de ese individuo.

— ¿A qué se debió esa presión? ¿Porque el presidente estaba interesado en que el contrato fuera a Pedregal?

— Meses antes, él había citado a una reunión en su despacho con la gente Pedregal, cuando se asignaron los contratos de conservación vial del Conavi. Había preguntado por qué no se le habían asignado contratos a Pedregal, ¡con la gente de Pedregal ahí sentada!

“Si a mí me llama aparte y me pregunta cómo se asignaron los contratos, qué criterios se usaron para valorar ofertas, etcétera, uno entiende, se le explica. ¿Pero con un contratista, en Casa Presidencial, en su oficina?“.

“Yo percibí una aparente presión por parte de ese individuo (Rodrigo Chaves)” — Luis Amador

—¿Es irregular en su opinión?

— Yo no sé, lo voy a dejar ahí para que las personas juzguen.

— ¿Usted lo haría como presidente?

— No, jamás.

— ¿Considera que un presidente no debería reunirse con proveedores?

— Del Estado, no. Uno suelta las contrataciones, las tienen que hacer los entes competentes, técnicos.

— ¿Alguna vez manifestó que no estaba de acuerdo?

— Sí, en múltiples ocasiones.

— ¿Y cuál era la reacción en esas ocasiones?

— Ignorado.

Amador asegura que el presidente Chaves no lo dejaba trabajar, e incluso pedía postergar la inauguración de obras para él poder asistir a cortar la cinta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— En retrospectiva, a un año y tres meses, ¿cuál diría que fue el verdadero motivo de su destitución?

— Él (Chaves) lo dijo: ‘Alguien tiene que pagar el costo político de esto’. Quería despedir a Fernando Naranjo únicamente, lo que pasa es que Fernando era un muy buen funcionario, estaba haciendo muchas cosas por Aviación Civil.

“El asunto fue simplemente que, desde un punto de vista de ego y rivalidad, él necesita títeres, él necesita personas que digan que sí a todo sin importar si las cosas están bien o no están bien. Yo no me iba a prestar para esos juegos”.

Aunque Amador vive en Canadá desde que dejó el MOPT, visitó el país y concedió una entrevista a 'Revista Dominical' el 12 de junio del 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— En este caso han habido allanamientos, arrestos, imputados. Mauricio Batalla, Natalia Díaz, Marcos Castillo, incluso el presidente Rodrigo Chaves. Pero solo a usted se le despidió. ¿Por qué?

— Es claro que esa fue la excusa que él utilizó para despedirme. Esa fue una excusa, simple y sencillamente, tal y como lo dije en el video que mandé al momento de mi salida. La gente no se da cuenta que los tentáculos del mal se están extendiendo a niveles que no han sido vistos previamente, en debilitamiento de las instituciones, infiltrando partidos políticos.

“(Silencio) Yo no he hecho nada malo, trabajé para dar lo mejor por el país. El caso que usted menciona es un caso adicional, no sé qué tan claro lo tiene la gente. Deberían revisar que se le hizo todo un cambio a la contratación, se cambiaron los montos en un porcentaje, pero la obra se redujo en un porcentaje que no calza. En eso yo no estoy ni siquiera presente”.

“Desde un punto de vista de ego y rivalidad, él necesita títeres, él necesita personas que digan que sí a todo sin importar si las cosas están bien o no están bien” — Luis Amador

— ¿Aún después de su salida, considera que hubo irregularidades?

— Es que en una ingeniería de valor de $40 millones más o menos, se bajan $2 millones o $3 millones. Pero la obra se reduce más de la mitad. ¿Cómo le calza un 10% de reducción de precio contra, no sé si es un 50% de reducción de la cantidad de obra? ¿Cómo calza eso?

— Otro caso que fue llamativo fue el de Barranca Limonal. Saltó a la palestra una empresa que no se conocía en Costa Rica, que era la empresa constructora mexicana Tradeco. ¿De dónde salió esta empresa?

— Este es un caso judicializado. Yo no le puedo dar respuesta porque no quiero comprometer la investigación.

Luis Amador y Rodrigo Chaves durante el anuncio del nuevo aeropuerto en febrero del 2023. (Presidencia/Presidencia)

— Cuando usted dejó la obra Barranca-Limonal, ¿en qué estado estaba?

— Iba muy lento. Estaba estancada completamente. Nunca iba a salir adelante porque la empresa que la estaba llevando tenía Circunvalación norte, Taras-La Lima, era subcontratista de la ruta 32...

“A mi salida, se dejan los recursos para re licitar, si mal no recuerdo, hasta por $300 millones o $320 millones, que era suficiente para poder terminarla. ¿Por qué la licitación no salió a tiempo? ¿Porque no se ha asignado un contratista? Es la ausencia de un verdadero líder al frente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

“El gobierno actual tiró la toalla. Simplemente subió a los viceministros de todos los ministerios que han reemplazado ministro. No les interesa. Ahora quieren ser únicamente la excusa de ‘no me dejan hacer’ para amasar apoyo popular”.

— ¿En algún momento recibió presión para que este contrato se le cediera a Tradeco?

— Está judicializado, no puedo comprometer la investigación.

Luego de esta entrevista, Revista Dominical le repreguntó a Amador por qué no respondió las preguntas alegando que el tema está judicializado, si el caso de Pista Oscura también está judicializado y él sí lo respondió. El exministro argumentó que son casos diferentes: “En Pista Oscura yo puedo colateralmente referirme a los hechos ocurridos después de mi salida”.

Luis Amador en comparecencia ante los diputados de la Asamblea Legislativa por la contratación de Dekra en precario. (JOHN DURAN)

Dekra: Amador sostiene que reinspección gratuita era posible

— Sobre el caso de Dekra, el intendente Edward Araya dijo que le había especificado a usted que el servicio de reinspección no podía ser gratuito. Usted anunció que ese servicio se iba a dar gratis. ¿Es cierto que le habían advertido que legalmente no era posible?

— No. Nosotros estábamos en conversaciones con Aresep para habilitar un modelo y sacar adelante la parte de tarifa. El contrato llevaba 20 años. Inicialmente era de 10, y a los 10 años ya todos los equipos e instalaciones estaban pagados.

“Los ¢16.000 que ustedes pagaban por cada vehículo de inspección, no debían de pagar ese monto. ¿Qué había hecho la Aresep para prevenir que eso siguiera ocurriendo? Por 10 años, la Aresep seguía callada, permitiendo que cada año a los costarricenses se les cobrara ¢16.000 en lugar de la mitad.

“La Aresep permitió, negligentemente, al menos desde mi perspectiva, que esa situación siguiera ocurriendo. Cuando unos los llama y les dice: ‘esto no puede seguir’, ellos se cierran. Esta es la vieja guardia de los individuos que seguían tolerando situaciones que perjudicaban a los costarricenses”.

—Desde su punto de vista, ¿sí era posible hacer una reinspección gratuita?

— Sí, si ellos hubieran querido. Pero nosotros no éramos los que decidíamos. A la Aresep le compete dictar cómo va a sacar las tarifas.

— Edward Araya dijo que se lo había dicho varias veces, ¿es mentira?

— Él trató de protegerse para meter debajo de la alfombra 10 años de tolerancia e inoperancia, permitiéndole al operador seguir cobrando sobreprecios.

Dekra tenía permiso para operar dos años en precario, sin embargo, como el gobierno canceló la licitación de la inspección técnica, la empresa permanecerá más tiempo a cargo. (JOHN DURAN)

— Cuando se dio el contrato a Dekra, no fue la empresa que puntuó más arriba, fueron los segundos. ¿Por qué se le dio el contrato a Dekra y no al primer lugar?

— Habían dos criterios: experiencia y la tarifa ofrecida. Cuando se combinaban ambos criterios, la otra empresa tenía un poco más de puntaje, pero Dekra tenía muchísima más experiencia.

“Cuando sale la Aresep y dice, ‘no, no voy a tomar la tarifa que ellos indican, a mí me da la gana que ésta sea la tarifa’. ¿Qué pasa con el criterio tarifa? Desaparece. ¿Y cuál es el criterio que a usted le queda? Solo uno, el criterio experiencia. Ahí Dekra le llevaba muchísima ventaja a la otra empresa“.

—¿En algún momento alguien lo presionó, lo empujó a que se eligiera Dekra?

— No.

RD consultó a Amador por qué anunció la reinspección gratuita si conocía las tarifas de Aresep y sabía que no sería posible ofrecer el servicio gratis. El exjerarca de Transportes aseguró que pidió a Aresep respetar la tarifa del ganador; sin embargo, “Aresep no quiso respetar la tarifa que el ganador dio y salió con tarifa de ellos mismos”.

— Cuando entró como ministro habían cuatro proyectos que usted decidió detener: el fideicomiso San José - San Ramón, la ampliación a Cartago, el tren y la negociación de la ruta 27. ¿Por qué los detuvo?

— El tren tenía un presupuesto como de $1.500 millones. De esos, aproximadamente habían $500 millones en préstamo: parte del Fondo Verde y un complemento del Banco Centroamericano. ¿De dónde van a salir los otros $1.000 millones? ¿Del presupuesto del Estado? No. No da para que salga.

“Esa plata no existía, eso era un sueño de opio de alguien que en el papel puso un tren, que por supuesto que lo ocupamos. Mal planificado. No incluía parqueos, ni interconexión con rutas de autobús.

“Yo, antes de que me despidieran, más o menos un mes antes, me fui a Europa sin pedir permiso, como de costumbre, a conseguir los $250 millones del Banco Europeo de Inversión que usted ve anunciados hace pocos días para el proyecto del tren. El Fondo Climático Verde ya estaba a punto de vencer, había que renovarlo. Fue parte de lo que fuimos a negociar.

Para salir del país, los ministros deben tener el aval del presidente. Aunque Amador sostuvo que salió hacia Europa sin permiso, “como de costumbre”, posteriormente varió su versión ante una repregunta de este medio. ¿Por qué salió sin permiso? Amador indicó que Chaves estaba informado de que viajaría a Europa “para temas del ferrocarril”; no obstante, indicó que el mandatario ”no tenía el detalles de todo lo que se estaba haciendo (...) porque nunca hubo respaldo para mover los temas del ferrocarril”.

“Respecto a la ruta 27, se le advirtió (a Chaves) que se podía hacer un fideicomiso de titularización con los fondos de pensiones. Se llamó a los fondos de pensiones, me reuní con ellos, con la banca también. Había toda la disposición, excepto la del inquilino de Zapote.

“San José - San Ramón tenía el problema de que las expropiaciones estaban cortando pedazos de naves industriales a lo largo de la carretera, en las zonas francas. Tiene un gran inconveniente porque usted tiene que ir a desahuciar pedazos de naves industriales. Ese era un problema. El otro era que el peaje era de ¢8000“.

Según Amador, Rodrigo Chaves no estaba interesado en impulsar un proyecto de tren urbano e, incluso, valoró cerrar el Incofer. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— Usted ahora reclama muchas actitudes y comportamientos del gobierno de Chaves. ¿Por qué no se apartó antes? ¿Por qué esperó a que lo destituyeran?

— Porque estaba tratando a hacer las cosas sin que ellos se dieran cuenta. Estaba reactivando plantas de asfalto. Cuando se desfondó Cambronero, logramos asfaltar el segmento de la calle municipal con recursos propios. Yo estaba moviendo la compra de más maquinaria, para que el ministerio tuviera capacidad de respuesta ante todas las emergencias.

“Se estaban moviendo cosas importantes a espaldas de ellos, pero que el país ocupaba y que en algunos casos eran parte de la planificación que ya venía de gobiernos anteriores, que no se habían tomado. Lo que pasa ahora es que cuando ponen a cualquier persona (como ministro), simplemente para tener un nombre... De ahí no salen, no caminan, no se mueven".

“Estaba tratando a hacer las cosas sin que ellos se dieran cuenta (...) Se estaban moviendo cosas importantes a espaldas de ellos” — Luis Amador

— ¿Se arrepiente de haber formado parte de esta administración?

— No, porque logré demostrar que se pueden hacer cosas. No comparto la forma en que se está trabajando, pero si no hay gente que quiera entrar al gobierno, creo que vamos a seguir décadas congelados en el tiempo, sin que nada cambie y cada vez más asfixiados.