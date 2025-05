Luis Amador a Fiscalía: Rodrigo Chaves pidió revisar si se podía adjudicar contrato de aeropuerto a Pedregal

El exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, declaró ante el Ministerio Público que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, pidió revisar si el contrato de reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, podía adjudicarse a la empresa Pedregal, en lugar de a la constructora MECO.

Así lo reveló Telenoticias de Canal 7 con base en el expediente del caso Pista Oscura, en el que se investigan presuntas irregularidades en la reparación de la pista.

Amador rindió su declaración ante la Fiscalía General el 5 de septiembre del 2024, un día antes de abandonar el país por segunda vez desde su destitución en marzo del mismo año, cuando se “exilió” voluntariamente. En las afueras del edificio judicial, explicó a la prensa que el presidente Chaves conocía los pormenores del contrato para la reparación de la pista y que aprovechó este caso para removerlo del cargo.

“En diciembre de 2023, recibí una llamada del presidente Rodrigo Chaves. Era una llamada compartida en la que estaban Alejandro Picado (presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias) y Eduardo Mora (entonces asesor legal de Comisión de Emergencias y actual jefe de la Asesoría Jurídica de Casa Presidencial), y el presidente preguntó: ‘¿A qué empresa se va a adjudicar?‘.

“Yo le aclaro y le digo que no sé, porque es la Comisión de Emergencias la que hace las valoraciones y le puede contestar esa pregunta. Alejandro Picado le dijo que MECO era la empresa que estaba obteniendo el mayor puntaje en ese momento. También pregunta: ‘¿Con base en qué criterios se recomendaría a la empresa MECO? Luego, el Presidente reenvía un WhastApp, en el que dice que se está favoreciendo a MECO por el tema de la experiencia. Alguien se lo envió a él”, declaró Amador.

De acuerdo con el exjerarca de Transportes, “uno o dos días después”, Chaves convocó a otra llamada compartida en la que, rememora, “estaba furioso” y cuestionaba por qué se adjudicaría la obra a MECO y no a Pedregal.

“Yo le dije que a mí no me competía recomendar y, eventualmente, adjudicar; que esto le correspondía a la Comisión de Emergencias. En esta llamada compartida, también estuvieron Alejandro Picado y Eduardo Mora. Entonces, el Presidente les dijo que hicieran una revisión exhaustiva para ver si había alguna forma de que no se adjudicara a MECO sino a Pedregal”.

Asimismo, Amador relató a las autoridades judiciales una reunión que sostuvo con Chaves en Casa Presidencial, en la que estuvo presente tanto ‘Macho’ Zamora, como su hijo, los propietarios de Pedregal.

“En esta reunión el presidente quería saber por qué en la licitación de conservación vial del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no se le estaba adjudicando nada a Pedregal. En esa reunión, creo que estaba Mauricio Batalla, porque era el director (del Conavi). Yo sospechoso que el WhatsApp que el presidente había reenviado fue de Pedregal, no estoy seguro, pero creo que es una posibilidad. Este mensaje enviado por el Presidente creo que está en mi chat, mi clave es (se omite número)”.

Chaves anunció la destitución de Amador el 12 de marzo de 2024, tras señalarlo como el responsable político de que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) adjudicara a la constructora MECO un contrato por ¢21.800 millones que, según el mandatario, fue diseñado a la medida y generó un sobrecosto de ¢1.000 millones para el Estado.