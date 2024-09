Luis Amador: ‘El presidente Rodrigo Chaves estaba consciente de lo que estaba sucediendo’

Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), declaró que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo con el aeropuerto de Liberia y que utilizó este caso para deshacerse de él. Según dijo, la decisión de Chaves de destituirlo no fue un acto espontáneo, sino una maniobra deliberada. Así lo dijo este jueves antes de entrar a declarar, ante la Fiscalía General, en el marco de la investigación judicial sobre este asunto.

El 12 de marzo, Chaves destituyó a Luis Amador al considerarlo el responsable político de que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) otorgara a la Constructora MECO un contrato de ¢21.800 millones hecho a la medida, el cual provocó un sobrecosto de ¢1.000 millones para el Estado. El mandatario dijo que, en el cartel de licitación, se introdujo un requisito que solo esa empresa podía cumplir y, por eso, ganó la licitación para la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber.

“El presidente estaba consciente de lo que estaba sucediendo desde hace tiempo. La destitución no fue una sorpresa ni una decisión repentina; fue una forma de apartarme de su administración”, afirmó Amador.

“El papel aguanta todo. La realidad es otra. Es un asunto de larga data. Eso no ocurrió en marzo, el presidente está enterado y sabe de las cosas que vienen aconteciendo desde el año anterior, lo que pasa que está buscando usar esas cosas para quitarse encima a la persona, vean ustedes lo que ocurrió con la Marcha de la Diversidad, si no me equivoco, buscó una excusa y quitó al señor comisionado (Ricardo Sossa Ortiz, de Inclusión Social)”, continuó.

El abogado de Amador, Gerardo Huertas, calificó la destitución como “caprichosa e injustificada”.

“No es un secreto que la salida de don Luis fue arbitraria. Estamos preparando acciones legales y llevaremos el caso a la Fiscalía, aunque no podemos proporcionar más detalles en este momento”, indicó el abogado.

La Fiscalía General confirmó que tomó la declaración indagatoria al exministro Amador Jiménez, como parte de la causa 24-000030-1218-PE, por el presunto delito de falsedad ideológica. La causa fue abierta desde enero anterior y, en esta, también es investigado el mandatario Rodrigo Chaves.

El Ministerio Público precisó que la diligencia se programó a solicitud del exfuncionario, en razón de que estará algunos días en el país.

En junio del 2023, el presidente Rodrigo Chaves incluyó la reparación de la pista de aterrizaje en un decreto de emergencia que había sido emitido casi un año antes, en julio del 2022, para atender las afectaciones de la tormenta tropical Bonnie.

Esta inclusión permitió tramitar la contratación mediante la CNE sin que la Contraloría General de la República (CGR) pudiese revisar el proceso de adjudicación. Otras empresas tampoco pudieron apelar, debido a que el gobierno utilizó este procedimiento.

La pista fue incluida en el decreto pese a que técnicos de la Dirección General de Aviación Civil señalaron que no había relación alguna entre la tormenta y el estado de la pista, además de que un informe advirtió de la ilegalidad del procedimiento.

Noticia en desarrollo