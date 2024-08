¡Los millennials ya crecieron! Son adultos, tienen deudas, familias y nuevas metas

Los días de vacaciones eran para jugar con los amigos o familiares, pero siempre fuera de la casa. Bicicleta, bola, escondido o “la anda” eran parte de un buen plan para entretenerse y disfrutar en los días libres.

Los trabajos escolares había que completarlos a mano y no importaba equivocarse, pues para eso estaban el borrador o corrector. En todo caso, también había más hojas rayadas para terminar la tarea; lo importante era tener folders y prensas a mano, para poder entregarlo completo.

Durante lecciones, no faltaba quién olvidara en su casa la cartulina para exponer en clase, por lo que no quedaba más que correr al teléfono público, que por lo general había uno dentro de la institución, y llamar “a cobrar” a los papás, para ver si alguno podía llevarle lo que dejó en la casa.

Si bien crecieron sin tecnología, hoy dependen de ella tanto para sus trabajos como para sus estudios. Se adaptaron fácilmente al cambio, pese a que fue abrupto. (Rafael Pacheco Granados)

Sí, la vida hasta finales de la década de 1990 y principios de los 2000 era diferente.

En ese tiempo no había computadoras, tabletas, celulares y mucho menos redes sociales al alcance de los niños y adolescentes, quienes todavía disfrutaban de los juegos “presenciales” con sus amigos y las tardes soleadas corriendo de un lado a otro.

Sin embargo, de un pronto a otro, los café Internet comenzaron a aparecer; negocios muy novedosos y que siempre estaban llenos. Podía haber unas 15 computadoras en un recinto pequeño y todas estaban ocupadas por esos niños que antes jugaban en la calle y que de repente estaban atrapados en el mundo virtual.

Los Walkman y los Discman pasaron a ser sustituidos por los diminutos reproductores de MP3 en los que se almacenaba la música que la persona generalmente descargaba en el café Internet (y sin pagarle a ninguna de las partes involucradas en el negocio discográfico). Igualmente, las llaves mayas pasaron a ser esa gran invención tecnológica y dejaron atrás a los disquete.

Los teléfonos celulares comenzaron a popularizarse y, por supuesto, todos los niños y adolescentes anhelaban uno. Sin embargo, la mayoría tuvo uno de estos aparatos hasta sus últimos años de colegio o incluso ya estando en la universidad.

Si usted se identifica con estos datos y esa época, posiblemente forma parte de la generación conocida popularmente como millennial, la cual nació aproximadamente entre 1980 y 1996 (hoy tienen entre unos 28 y 44 años) y no le quedó otra opción más que adaptarse de golpe a la avalancha tecnológica.

Esta es una generación muy particular, pues fue la última que llevó la infancia sin tecnología digital; se adaptó al Internet y otros avances siendo muy joven y llegó para cambiar el paradigma de lo que era la realidad a inicios de los 2000. Es la generación del nuevo milenio.

Se trata de personas que no tienen “tanta prisa” para salir de las casas en las que viven con sus padres, que procuraron privilegiar el estudio y convertirse en profesionales y que, además, lo piensan dos veces antes de casarse y tener hijos.

Rasgos comunes que se asocian con la generación de los 'millennials' es que aprecia el teletrabajo y la compañía de sus mascotas. (insta_photos/Shutterstock / insta_photos)

De acuerdo con el sociólogo José Carlos Chinchilla, este sector de la población llegó a convertirse en una cultura que ha marcado a todas las generaciones, principalmente a la generación Z, es decir, la que empieza con las personas que nacieron a finales del siglo XX. Además, explica que los millennials son hoy una de las poblaciones más influyentes y que podría definir el futuro del país, en referencia a Costa Rica.

Según las estimaciones y proyecciones nacionales de población 1950- 2100, del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), al 2024, Costa Rica tiene poco más de 1.3 millones de personas que nacieron entre 1980 y 1996, es decir, millenials.

“Estamos hablando de más de un 20% de la población, según las relaciones demográficas. Son individuos que no tienen como idea primaria la estabilidad y la procreación y probablemente también va a incidir en esta tendencia que se ha venido viviendo en muchos países de no tener ni siquiera la tasa de reposición, es decir, probablemente esto incida sobre la natalidad de manera importante”, detalla.

Según el especialista, esta generación va a ampliar la brecha entre los jóvenes y los adultos mayores, en cuanto a la cantidad de personas por edad.

Mucho de esto está relacionado al costo de la vida, pero también a las metas profesionales que existen actualmente entre esta población. Por ejemplo, Chinchilla explica que los millennials forman parte de una generación que para trabajar y cumplir metas, en ocasiones suelen movilizarse de un lado a otro, es decir, a otra ciudad, o a otro país, y eso termina incidiendo en las decisiones sobre su vida familiar.

“El tema de tener pareja estable o tener hijos implica raíces en un momento en el que las raíces pueden ser un estorbo para la necesidad de movilidad, que es voluntaria, pero a veces es parte de la estructura económica. Entonces creo que hay elementos externos que aparecen como propios de este grupo, pero que en realidad son compartidos por las generaciones más inmediatas y esto ha tenido una fuerte incidencia sobre la demografía, sobre la seguridad social y la estabilidad de las de las nuevas y viejas generaciones”, considera.

Los 'millenials' no viven sin su celular. De acuerdo con el sociólogo José Carlos Chinchilla, cada generación le da un uso diferente a su teléfono móvil. (Shutterstock/Shutterstock)

Quieren... pero no siempre pueden

Para muchas personas que forman parte de las generaciones previas, los millennials tuvieron “todo más fácil”; no obstante, la realidad puede llegar a ser muy diferente.

Rebeca Corrales acaba de alquilar un apartamento. Es la primera vez que vive sola y todo lo que experimenta es nuevo; no tiene mesa ni tampoco sillones, pero se siente muy ilusionada de poder comenzar a escribir este nuevo capítulo en su vida como una adulta independiente.

A sus 34 años está convencida de que salir de la casa en la que vivía con su papá y su mamá le va a permitir crecer como persona. Por diferentes circunstancias, independizarse era uno de los proyectos que más había postergado en su vida y aunque acomodarse en su nuevo espacio no ha sido sencillo, sabe que poco a poco lo va a lograr.

Tiene poco más de un mes en su nuevo hogar y todavía está desempacando algunas de sus pertenencias, pero va despacio, pues entre el trabajo y las nuevas responsabilidades, el proceso se torna un poco lento. Para ella lo importante es poder acoplarse a su nueva vida, esa que eligió luego de buscar por mucho tiempo el apartamento que se convertiría en su hogar.

“Es necesario poder dar ese salto, aunque no sea como uno quiera, para poder avanzar en la vida, seguir creciendo y también experimentar cosas diferentes”, dice.

Rebeca confiesa que desde hace unos ocho o 10 años quería independizarse; sin embargo, las limitaciones económicas siempre la frenaron. Ella es publicista de profesión, pero rentar un apartamento como el que buscaba no es tan barato en los tiempos actuales, entonces prefirió adquirir un vehículo en el 2017, pues para su trabajo también era una necesidad.

La pandemia también fue un factor determinante, pues en este tiempo, tal y como le ocurrió a muchas personas, se quedó sin trabajo. Asumir dos deudas, como lo es pagar un vehículo y un apartamento, simplemente no era una opción.

Rebeca Corrales recientemente decidió rentar un apartamento para vivir sola. Desde hace un tiempo sentía que necesitaba su espacio. (Rafael Pacheco Granados)

“A nivel material, creo que ha sido complicado, porque tal vez ya no contamos con esa herencia de un terreno o la facilidad para acceder a comprar algo, porque es muchísimo más caro. Sabemos que la vida antes también era difícil, más en este país en el que el costo de la vida es sumamente elevado. Realmente uno tiene que elegir si ir al gimnasio o viajar, o me compro el carro o alquilo casa, porque todo no se puede”, reconoce Corrales.

¿Matrimonio?... Estoy bien así

Quien sí está acostumbrado a esa vida independiente es Leonardo Carballo, quien nació en 1982 y tiene 41 años.

Él es ingeniero en sistemas y recuerda que cuando tomó la decisión de independizarse y dejar “la casa familiar” fue porque quería experimentar vivir con su novia en aquel momento. Este era un reto para ambos y estaban dispuestos a asumirlo.

Ahora vive solo en Escazú, cerca de donde trabaja, pues esa será su prioridad número uno siempre.

“Yo era de los que si trabajaba en San Pedro me iba a vivir en esa zona; luego trabajé un tiempo en Lindora y me fui a vivir ahí, o sea, busco vivir cerca de la oficina, porque para mí el tiempo de viajar en carretera es muy importante. Prefiero tener esa facilidad, y por eso tengo la filosofía de que alquilar es lo mío”, afirma.

Leonardo es de esos millennials que no se complican: él no piensa en tener un terreno propio y prefiere alquilar, precisamente para que el lugar en el que viva siempre este cerca del trabajo. De hecho, recuerda que en un momento buscaba apartamentos amueblados, pues no quería tener que estar comprando menaje y pasándose de una casa a otra.

Leonardo Carballo es ingeniero en sistemas y ahora su trabajo depende de la tecnología, pero asegura que su infancia era feliz sin ella, pues como era un lector apasionado, no la necesitaba. (Rafael Pacheco Granados)

Ahora tiene estabilidad económica, paga alquiler y su vehículo; además recientemente terminó de pagar unos muebles que necesitaba y, por supuesto, siempre hay que ahorrar un poco más para los viajes.

“Yo en este momento estoy estable, pero si mañana me quedo sin trabajo y tengo que ganar menos de lo que esté ganando ahorita, pues mi situación vuelve a cambiar. Yo puedo pagar mis cosas, pero entiendo que no todos pueden. Sé que hay gente de mi edad que lo ve más dificil pero lo importante aquí fue estudiar”, reconoce.

Leonardo trabaja hasta con tres computadoras al mismo tiempo y tiene claro que sin tecnología no sería lo que es hoy a nivel profesional. Sin embargo, extraña aquellos tiempos en los que corría con sus amigos del barrio y recuerda lo mucho que le ayudó la lectura, su pasatiempo favorito en un mundo en el que no tenía acceso a Internet.

Tiene planes y metas, pero casarse para formar una familia no está precisamente en esa lista de sueños.

“El matrimonio para mí no tiene importancia. No le encuentro la función, al menos en este momento de mi vida. El rol de la mujer también ha cambiado suficiente como para que no sea una situación aspiracional el estar casada; y lo de tener hijos es una cuestión de la pareja más que de la persona. Yo, por ejemplo, tuve un hijo soltero, sigo soltero y me parece que por el tipo de vida que llevamos, el tipo de economía que hay y demás, entendería porque no tener hijos es una elección”, asegura.

El millennial tico

A pesar de que en todo el mundo existe esta población, no en todos los países es igual. Son generaciones completamente diferentes, debido al lugar en el que viven y las creencias. Incluso, un millennial de zona rural puede ser muy diferente a otro de zona urbana, o uno de clase media puede tener objetivos diferentes a otro de clase alta o baja.

Según explica el sociólogo José Carlos Chinchilla, los millennials son personas amantes de la naturaleza, con cierta sensibilidad social, que buscan trabajos que les agraden, a veces no quieren relaciones permanentes y que viven con el estereotipo de ser una generación que no quiere tener hijos o que superan los 30 y todavía habita la casa de sus papás.

Además, adoptaron el teletrabajo, son amantes de los viajes y descubrir el mundo, no existen sin sus redes sociales y les gusta la libertad.

“Tienen problemas para encontrar vivienda y pese a ser más individualistas, muchos tienden a quedarse en sus casas paternas y maternas, y esto en principio se le achaca a su voluntad y a su cultura, pero también podemos entender que esta es una cultura que viene de las presiones de la estructura externa, porque cada vez es más difícil, en términos económicos, tener una casa, un apartamento, la ciudad se ha sobre poblado y la tierra es cada vez más cara, entonces les cuesta adquirir sus propios recursos”, comenta Chinchilla.

De hecho, el experto afirma que según los estudios, el millennial tico sí busca la estabilidad laboral y también aspiran a tener, por ejemplo, un vehículo propio, una casa y tranquilidad en su vida.

Pese a ello, les ha tocado cargar con los estereotipos y las críticas de la generación anterior, que considera que los millennials han tenido mayores facilidades en diferentes ámbitos. El sociólogo explica que esto se debe a los cambios de valores entre una generación y otra.

Los 'millennials' tienen menores reservas para mudarse de ciudad o país con tal de conseguir logros profesionales. (Shutterstock)

“Son gente más ensimismada, tratando de ser más autosuficiente, tratando estar siempre innovando y cambiando como características generales; mientras que las otras generaciones no necesariamente entendían la necesidad del cambio como algo permanente y tenían una percepción más colectiva de las cosas”, comenta.

Y añade: “La generación millennial se marcó mucho por el cambio de milenio y tuvo que vivir en una cultura distinta y basada en el conocimiento tecnológico, a diferencia de la generación anterior. De allí que ambos puedan tener el mismo teléfono, pero el uso que le da cada uno es diferente”.

Chinchilla concluye que el problema entre ambas generaciones es que el millennial tiene muy bien integrada “la nueva cultura” basada en la tecnología. Por ende si se habla de una persona que no termina de aceptar esa cultura emergente, tampoco le va a gustar la forma de vida del millennial.

El abrupto cambio del millennial

Edgardo Mesén tiene muy buenos recuerdos de su infancia. Entre risas narra lo mucho que disfrutaba salir a jugar con sus amigos del barrio, en Puente Salas, en Heredia. El juego era muy fácil: se turnaban para lanzarse desde lo más alto de una cuesta; mientras tanto, abajo estaban todos los demás, esperándolo para detenerlo.

En los descansos recuerda tener la grabadora lista con casete, por si de repente sonaba en la radio la canción de moda que tanto le gustaba y poder grabarla.

“La infancia era completamente diferente... antes los juegos eran con los amigos, era de compartir más, disfrutar más. Pero de repente todo era por medio de una pantalla. Me acuerdo de que en el cole fue cuando empecé a utilizar Internet y tenía que ir a un café Internet que estaba aquí cerca para escuchar música, ver Hi5 o hacer trabajos. A nuestra generación le tocó acostumbrarse a eso, porque uno venía de un momento en el que todo era sin celular, sin nada de tecnología”, afirma.

Para Edgardo, aquellos eran buenos tiempos.

Hoy con total seguridad considera que la “vida de antes” era mejor. Piensa que ahora las personas son “más vagas”, pues dependen prácticamente por completo de la tecnología.

Edgardo nació en 1994 y, se encamina a cumplir sus 30 años, el próximo mes de setiembre. Es un joven trabajador, estudió Administración de Empresas, en la Universidad Nacional (UNA) y hasta la fecha continúa viviendo con Heriberto Mesén y Cinthia Sánchez, su padre y su madre.

Los 'millennials' viven con los estereotipos que les asignaron las generaciones anteriores a la suya, especialmente en lo referente a temas tecnológicos. (Shutterstock/Shutterstock)

A él no le precisa salir de la casa en la que creció, pues afirma que se siente cómodo con la vida que lleva junto a sus progenitores. Eso sí, tiene sus responsabilidades dentro del hogar y las cumple al pie de la letra, pues aunque espera independizarse, reconoce que ese no es un proyecto, al menos al corto plazo.

“En este momento estoy desarrollando proyectos personales para el futuro, entonces el gasto de una vivienda no es algo completamente necesario para mí ahorita. Además, vivir con mis papás me da estabilidad y tranquilidad”, cuenta.

Este joven anhela poder abrir sus propios negocios, que incluyen un Rent a Car y una empresa de importación de vehículos. No obstante, sabe que eso conlleva tiempo y bastante dinero, de allí que prefiere llevar sus proyectos con calma.

Sin embargo, no todo se reduce al ámbito laboral, pues espera poder tener su casa propia en un par de años y pensar en formar una familia.

“Hoy en día el costo de la vida es muchísimo más alto y hay que pensar más en todo. Por ejemplo, a nivel laboral hay gente mucho más preparada y la competencia laboral es mayor, entonces las oportunidades ahora son un poco más escasas. Eso hace procesos más lentos”, dice.

Primero lo primero

Natalia Meza estudió, sacó dos carreras en la universidad, viajó, consiguió un trabajo más estable y disfrutó a lo largo de las primeras tres décadas de su vida, antes de tomar la decisión de casarse con su esposo, Esteban Mata, y formar la familia que siempre anheló.

“Hay mucha gente de mi edad para la que formar una familia o tener hijos no está dentro de sus planes y eso es válido, porque todos tenemos sueños o metas diferentes. En mi caso, yo tenía una pareja estable desde hace muchos años y sí estaba dentro de mis metas. Es decir, yo no tenía una relación solo por tenerla, sino que detrás había un propósito y era uno de mis sueños”, comenta.

Natalia Meza y su esposo, Esteban Mata, se casaron hace casi tres años y hoy cumplen su sueño de formar una familia. (Cortesía)

Hoy, a sus 34 años, está a punto de cumplir tres años de matrimonio y aprende todos los días algo nuevo sobre la maternidad, pues se convirtió en madre a inicios de agosto de este 2024.

También tiene su casa propia, pero reconoce que pudo acceder a ella porque formaba parte de un proyecto familiar. De otra forma confiesa que no hubiese podido comprar una vivienda.

“No todos los millennials pueden acceder a una casa, porque, para eso, el ingreso de una sola persona debe ser bastante alto y no es el caso de todos. Entonces, la otra opción es comprar en pareja y no todo el mundo tiene pareja. En mi caso particular, yo no hubiera podido comprar una vivienda sola”, reconoce.

Antes de tomar la decisión de casarse, comprar una casa y todo lo que eso conlleva, Natalia vivía con sus papás y vacila diciendo que si no estuviera casada, posiblemente aún estaría con ellos.

Según detalla, la relación que tiene con su familia es muy bonita y era muy feliz compartiendo el hogar con ellos.

“Vivía muy bien con mis papás. Tenía una calidad de vida buena, con mi trabajo y en un ambiente familiar muy bonito. No me desesperaba irme de mi casa o independizarme, o sea, no era algo que estuviera dentro de mis planes a menos de que me casara. Nunca pasó por mi mente porque vivía una vida muy feliz”, dice.

Eso sí, también coincide en que le tocó crecer en una generación que “la ha tenido difícil” a pesar de las facilidades que existen con la tecnología. Desde su punto de vista, los millennial crecieron en una generación y tuvieron que adaptarse rápidamente a otra.

Los 'millennials' de Costa Rica son muy diferentes a los de otros países del mundo. Son personas que están entrando a los 30 o 40 años. (Shutterstock/Shutterstock)

“Tuvimos que aprender muchas cosas nuevas, que tal vez los más jóvenes no y se adaptaron más fácilmente, porque ya nacieron con la tecnología. Pero también siento que ha sido como difícil en comparación con la generación que estaba antes de nosotros, en la que el costo de la vida les permitía acceder a otras cosas. Creo que a nosotros se nos ha hecho más complicado, pero no ha sido imposible”, asevera.

A Natalia le da nostalgia el pensar que la infancia no es como hace aproximadamente dos décadas atrás, cuando todavía se jugaba con cromos, bolinchas, muñecas de vestir y jackses, pero al mismo tiempo sabe que es parte del cambio y ahora solo quiere ser una buena mamá para su hija, quien crecerá en una generación muy diferente a la suya.