Torres para ‘millennials’ buscan atraer residentes con ambiente nocturno de barrio Escalante

El nuevo edificio apartamental apuesta por atraer a las personas que llegaron a su vida adulta con el cambio de siglo, conocidos popularmente como ‘millennials’.

Mientras grupos organizados de vecinos denuncian que no soportan “la fiesta” nocturna que llegó desde hace unos años a barrio Escalante, en San José, desarolladoras de viviendas destacan esta localidad como un excelente punto para vivir. Tal es el caso de una nueva torre diseñada para millennials que busca atraer residentes con el ambiente festivo que se genera por las noches en las calles del barrio josefino.

El edificio se llama Bö y, de acuerdo con la desarolladora Citizen Inmobiliaria, la apuesta por barrio Escalante responde a que a sus potenciales clientes les atrae el festejo nocturno de la zona, en lugar de molestarles, ya que buscan espacios de entretenimiento a escasos metros de su hogar, a diferencia de los habitantes de las antiguas viviendas que todavía quedan en la comunidad.

Estos últimos reclaman que, en los recientes cinco años, el sitio pasó de ser una zona residencial con restaurantes de fina gastronomía a prácticamente una extensión del barrio La California, conocido como centro de reunión y fiesta de jóvenes. Su principal queja es que los comercios cercanos los molestan por la noche.

Sin embargo, Citizen Inmobiliaria no lo ve así, sino como un “epicentro de la vida urbana”. La empresa asegura haber recibido retroalimentación de que por esa vía apuntan los intereses de vivienda de la generación millennial.

Este término es usado para los nacidos entre 1981 y 1999.

Otra torre que tiene esa visión es URBN Escalante, de Inmobiliaria Core, que también destaca los puntos cercanos de recreación como una prioridad para sus residentes.

“Por la globalización, vemos que la comunidad se hace en la ciudad, no en los suburbios. Los puntos de encuentro, los mejores lugares para ir a comer y recrearse se dan en los centros de la ciudad, donde la movilización es un punto clave y qué mejor que la casa esté a unos pasos de todos estos lugares.

“Por eso barrio Escalante fue el punto de desarrollo para URBN y ahora para nuestro segundo proyecto en el este: SECRT Escalante, que estará diagonal a la entrada de la calle La Luz”, respondió la compañía ante la consulta de este diario.

Ese pensamiento también lo comparten los desarrolladores de la torre 101 Escalante, ya que señalan que su complejo residencial en este lugar “goza de una ubicación premium en el barrio de más auge en la capital, con cientos de puntos de entretenimiento, culturales, conveniencia y de salud“.

También está el proyecto Alma Escalante, de Alma Soluciones Inmobiliaria, que eligió este barrio para su edificio “porque tiene un excelente ubicación, muy céntrica, es una zona en crecimiento y con alta demanda, y porque creemos en el proyecto de repoblar San José”.

Las empresas inmobiliarias destacan como atracciones principales del barrio las cafeterías, los restaurantes de alta gastronomía o de comida rápida, la oferta audiovisual del Cine Magaly, la variedad de bares y sitios de entretenimiento y hasta el fácil acceso al transporte público como alternativa a los vehículos propios.

Los fines de semana es común ver a bastantes personas reunidas en el parque Francia, punto clave de Escalante. (Marcela_Bertozzi)

Uno de los puntos de encuentro más populares de la zona es el parque Francia, en el que grupos de jóvenes se reúnen todas las semanas hasta altas horas de la noche. Este sitio incomoda a algunos vecinos que residen en las proximidades del parque y, por eso, las torres buscaron ubicarse cerca del sitio, pero no justo al lado.

“Nosotros con Bö estamos a 100 metros del parque Francia, no al frente. Es decir, tenemos el beneficio de estar cerca del parque, pero la distancia no deja escuchar la fiesta que hay ahí en las noches. También estamos a 100 metros de la calle donde están los principales bares y restaurantes del barrio, por lo que se puede llegar caminando, pero sin las complicaciones que puede generar estar al frente de los locales”, comentó Verny Campos, director comercial de Citizen Inmobiliaria.

Comerciantes del barrio también confirman que la vida urbana en Escalante ha ido cambiando con el paso de los años, pero en lugar de verlo como algo negativo, lo toman como una “evolución”, según el representante del grupo de comerciantes de la zona, Jorge López.

“Evidentemente, hace 15 años Escalante era un barrio muy bonito y elegante donde se iba a cenar con servilleta de tela, pero ahora evolucionó a una experiencia más bohemia, urbana y de ciudad, siempre con una oferta gastronómica top.

“La experiencia evolucionó con el tiempo y ya no es solo una cena formal con copas. Nos estamos moviendo a las tendencias internacionales de la industria y ahora hay un turismo gastronómico que antes no existía, de gente que disfruta la ciudad y no solo busca lo que le gustaba a nuestros papás”, explicó.

Por último, Verny Campos rescató que Bö nació no solo con el propósito de brindar hogares adecuados para la generación millennial, sino también para ofrecer soluciones muy rentables para inversionistas, en una zona de alta plusvalía. Los apartamentos van desde los $91.000 hasta los $215.000 y el director comercial señaló que se puede obtener hasta un 7% de rentabilidad si se alquila el lugar a un tercero.

“Estos apartamentos están diseñados pensando en generar las mejores rentabilidades de la zona para inversionistas. Son soluciones ya resueltas como obtener un negocio llave en mano ya listo. Eventualmente ofreceremos también el servicio de property management que son los encargados de administrar los alquileres de manera que la persona compra el apartamento y nada más recibe la plata mes a mes”, concluyó Campos.

