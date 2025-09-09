Revista Dominical

Los 4 principales factores por los que los habitantes de San José quieren irse o quedarse

¿Por qué la gente permanece en San José? Un estudio global de City Pulse 2025 revela que las razones emocionales y el sentido de pertenencia son más fuertes

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva

Lo que hace mover o quedarse a los residentes en San José no es muy diferente al resto de habitantes de ciudades en el mundo. Este es uno de los hallazgos más relevantes de la encuesta global City Pulse 2025, que estudia las razones de las personas para irse o mudarse de ciudad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
City PulseFactores por los que los habitantes de San José se quieren mudar
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.