Los 4 principales factores por los que los habitantes de San José quieren irse o quedarse

Lo que hace mover o quedarse a los residentes en San José no es muy diferente al resto de habitantes de ciudades en el mundo. Este es uno de los hallazgos más relevantes de la encuesta global City Pulse 2025, que estudia las razones de las personas para irse o mudarse de ciudad.

En este estudio, del Instituto de Investigación Gensler, participaron más de 33.000 residentes de 65 ciudades, en cinco continentes. En América Latina se analizaron ciudades como Bogotá, Ciudad de México; Monterrey y San José, como única representación de Centroamérica.

Según los investigadores, se trata de un estudio que replantea cómo se mide el éxito de las ciudades más allá de la infraestructura física.

Un tercio de la población quiere mudarse

A nivel global, el 32% de los encuestados respondió que le gustaría mudarse de ciudad. De los que quieren moverse, un 67% lo hará a otras áreas urbanas.

Entre las razones que las personas destacaron para irse se encuentran: costo de la vida, nivel de criminalidad, atención médica de alta calidad, oportunidades de empleo y nivel de impuestos.

Al contrario, las personas que deciden quedarse lo hacen por un “alto sentido de pertenencia”, según el estudio.

Entre los factores que más influyen para que los residentes permanezcan se encuentran: “No me siento aburrido en la mi ciudad”, “En mi ciudad me siento como en casa”, “Me siento orgulloso de mi ciudad”, “Mi ciudad se está convirtiendo en un mejor lugar para envejecer” y “Mi sentido de pertenencia ha crecido con el tiempo”.

Emma Grün, líder regional de planificación y diseño urbano en Gensler Latinoamérica, concluye que las razones para mudarse se basan en decisiones pragmáticas, pero quedarse “tiene todo que ver con el corazón”.

Grün considera que mantenerse en una ciudad “es tener una conexión emocional con el lugar”.

San José en 2023. (Shutterstock)

¿Qué pasa en San José?

Es la primera vez que este estudio incluyó a la capital costarricense. Destaca que San José se encuentra entre las 10 principales ciudades con mayor porcentaje de nuevos residentes. También es de las 10 principales urbes con mayor fidelidad de residentes, junto a Taipéi y Berlín.

Pese a que San José históricamente es una ciudad receptora, este estudio reveló que 36.2% de sus residentes probablemente se muden a otro lugar. De estas personas, el 70% se mudaría dentro del mismo país, en áreas rurales y suburbanas.

Los 4 principales factores que hacen decidir a los josefinos mudarse o quedarse en la ciudad son: oportunidades de trabajo, nivel de delincuencia, atención médica de alta calidad y costo de la vida.

Al igual que en el resto de ciudades del mundo, en San José, los residentes respondieron que los factores determinantes para quedarse en la ciudad son: “No me aburro en mi ciudad”, “Mi sentido de pertenencia ha crecido con el tiempo” y “En mi ciudad me siento como en casa”.

Emma Grün considera que el conocimiento derivado de este estudio puede utilizarse para orientar soluciones “atinadas, coherentes y efectivas”. Por ejemplo, crear espacios para generar orgullo cívico y sentido de pertenencia.

Grün explica que “el amor a San José” que se refleja en la encuesta es “irracional”, y por lo tanto, eso es lo que se tiene que buscar: “Que las personas quieran mejorar la ciudad porque la aman”.