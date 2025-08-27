Feria de empleo de Municipalidad de San José: más de 400 plazas disponibles hoy

La feria de empleo se realizará en el Edificio Municipal José Figueres Ferrer en San José. Fotografía:

La Municipalidad de San José celebra este miércoles 27 de agosto una feria de empleo donde se ofrecen más de 400 oportunidades laborales en diversas áreas.

La feria, que se lleva a cabo en la explanada norte del edificio municipal José Figueres Ferrer, estará disponible en horario de 8 a.m. hasta las 2 p.m. y la entrada es gratuita.

Este evento busca conectar a los ciudadanos con empresas de distintos sectores que están en busca de talento. Entre las compañías participantes se encuentran Ekono, El Lagar, Grupo Monge, la reclutadora AyP y Bill Gosling.

La variedad de puestos disponibles es amplia y se adapta a diferentes perfiles profesionales. Los asistentes pueden encontrar vacantes para:

Operarios, mensajeros y ayudantes de bodega.

Dependientes, cajeros, mercaderistas y promotores de ventas.

Manicuristas, guardas y demostradoras.

Ejecutivos de ventas, choferes y supervisores de consumo masivo.

Los requisitos varían según la posición, pero en general se solicita tener primaria completa o noveno año aprobado.

Algunos puestos, no obstante, requieren secundaria completa, y para ciertos roles como el de chofer, se exige contar con licencia A2 o B1.

Las personas interesadas en participar deben llevar su curriculum vitae actualizado para aprovechar al máximo la oportunidad.