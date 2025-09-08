Revista Dominical

¿Lavado de dinero en subastas? Exfiscal aboga por endurecer controles para evitar ‘nuevos ganaderos repentinos’

‘En las subastas agarran la misma vaca y la subastan 10 veces, ¿para qué? Para lavar dinero del narcotráfico’, dijo Rodrigo Chaves en 2024. Casos de narcotráfico recientes parecen respaldar las aseveraciones del mandatario

Por Roger Bolaños Vargas
La ganadería es un negocio centenario y las subastas son una herramienta tan lícita como necesaria para que miles de productores. Sin embargo, las botas y los corrales están siendo usurpados por el narcotráfico y el lavado de dinero
Ganaderos asisten a las subastas con calculadora y lapicero, de manera que puedan analizar qué tan rentable es la inversión que están a punto de realizar. (Roger Bolaños Vargas/La Nación)







Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

