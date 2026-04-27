Revista Dominical

La valentía que vale millones de colones: Esto se gasta en apagar los incendios forestales en Guanacaste

Gracias a tecnología de punta y operativos millonarios, los bomberos han logrado detener el fuego durante la peor crisis forestal en la historia de Costa Rica.

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
Incendios Forestales Guanacaste
Las mangueras mojadas de los bomberos suelen pesar 17 kilos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Incendios forestalesGuanacasteIncendiosBomberosSinac
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.