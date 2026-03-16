Revista Dominical

La inteligencia artificial va a la guerra: Irán como campo de prueba de las nuevas herramientas del conflicto

¿Puede la IA decidir a quién atacar? Claude y Maven dirigen bombardeos en Irán, mientras el Pentágono enfrenta una crisis tecnológica.

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Por Julián Navarrete Silva
Una imagen tomada de un video difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026 muestra lo que éste describe como ataques a gran escala contra “el cuartel general del régimen terrorista iraní” en Teherán, el 1 de marzo.
Una imagen tomada de un video difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026 muestra lo que éste describe como ataques a gran escala contra “el cuartel general del régimen terrorista iraní” en Teherán, el 1 de marzo. (HANDOUT/AFP)







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Inteligencia artificialMavenClaudeLavenderAtaque a IránCaptura a Nicolás Maduro
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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