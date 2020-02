“Creo que no todo el mundo puede vivir de satisfacción. Hay gente que no puede ser feliz si no tiene un carro del año. Yo no necesito eso. Álvaro no necesita eso. (…) Esto es pura satisfacción. Quien de verdad rescata con el corazón es imposible que haga plata. La pierde toda. Uno no hace plata rescatando animales. Hace plata un refugio que te pide ¢50.000 o ¢70.000 para recibir un perro al que le dan dos días y después lo duermen”, asevera la mujer, de 52 años, y quien habla sin rodeos.