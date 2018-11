“Si tu me preguntaras, ¿es lo correcto tener Territorio?, siempre lo he dicho, no. Los refugios no deberían de existir", contesta durante el episodio. “Entre los males necesarios, yo quiero que Territorio sea el menos malo. Si nunca logró ser adoptado o muere con nosotros porque se enfermó o se hizo viejo, yo ya gané, yo le di la vida que un perro se merece. Que tengan una montaña donde puedan tener vida de perros”, dice.