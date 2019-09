Mientras el país perdía la cabeza, Navas fue más inteligente y le bajó siempre el perfil al tema; eternamente aferrado a su discurso religioso evitó con éxito la polémica y blindó a su familia e intimidad de la impertinencia mediática. Keylor Navas ha sido, es y será la persona nacida en Costa Rica más reconocida en todo el mundo, y el aporte que su presencia en el primer escenario del fútbol ha dado al país debería de cuantificarse y estudiarse. Es el tico con más seguidores en redes sociales, y cada posteo suyo sobre su patria compite con las campañas de promoción más costosas del ICT y Procomer. Desde que firmó con el Madrid, Navas no ha dado más de 5 o 6 entrevistas con sustancia a la prensa costarricense y siempre se ha limitado a hablar de fútbol y su fe, sin soltar prenda sobre el cambio abismal en su vida y la de su familia; el peso del reconocimiento y el dinero, o cualquier opinión sobre la situación del país (vale aplaudir a Yashin Quesada, quien en medio del caótico Mundial de Rusia logró la que a la fecha ha sido la entrevista en ON más extensa de Navas con un medio local). Keylor no se mete en broncas, no pierde la cabeza, no opina en caliente porque simplemente no opina en público, no externa por quién vota en las elecciones, no habla de la situación política, social o económica de Costa Rica, ni hace alarde de las obvias facilidades con las que hoy cuentan él y los suyos.