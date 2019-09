“Los que siempre han estado son los parisinos de nicho, pero bueno, curiosamente la semana pasada a mí se me ocurrió inscribirme al Posdcast que tiene La Nación y como a las dos horas entró una alerta, un mensaje que decía: ‘Te tenemos una noticia exclusiva’... Al final era la nota de ustedes en la que decían que Navas iba para el PSG y ahí enloquecí. Procedí a publicar en el Facebook del Fans Club la noticia, la gente le empezó a dar like y compartirla. Ellos no creían que La Nación supiera, pero después vimos el despliegue que hicieron con un video y todo y yo dije debe ser cierto”, recordó.