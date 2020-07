Pero Carlos, el segundo de la prole, no se queda atrás. De acuerdo con infomación del medio español El Periódico, este amenaza con convertirse en algo más que una piedra en el zapato de su padre. Es legislador de Río de Janeiro, pero este cargo no se compara con la influencia que ha ganado dentro del gobierno de ultraderecha: hace dos meses la Policía Federal lo identificó como uno de los integrantes clave de lo que se conoce como la “guerrilla digital” o el “ministerio del odio”, y que no es otra cosa que una organización delictiva dedicada a la elaboración y difusión de noticias falsas para amenazar y difamar a opositores e incluso autoridades.