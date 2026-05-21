Herediano, estrella 32: las celebraciones, silencios y gestos que dejó la final

El fútbol termina en el marcador, pero empieza otra historia en los rostros. El sábado 16 de mayo, tras el pitazo final que coronó al Herediano campeón y le dio su estrella 32, hubo abrazos interminables, miradas perdidas, manos a la cabeza y celebraciones que parecían sacadas de una película. Mientras los rojiamarillos explotaban de alegría, los morados intentaban procesar lo que acababa de pasar.

La conquista florense no fue una cualquiera: además de vencer al Saprissa en el marcador por 2-0, el Herediano superó a la Liga Deportiva Alajuelense en cantidad de títulos y se consolidó como el segundo equipo más ganador de Costa Rica. Un dato histórico que convirtió cada gesto, cada declaración y cada reacción en algo todavía más cargado de significado.

Por esa razón el fotógrafo Rafael Pacheco observó y registró lo que pasó después del silbatazo: ¿quién celebró como si no hubiera mañana?, ¿quién mantuvo el semblante estoico?, ¿quién parecía estar repasando mentalmente cada jugada? Esta gráfica recoge las emociones de jugadores y técnicos cuando el campeonato ya tenía dueño y el fútbol, una vez más, había repartido alegría y desconsuelo en partes desiguales.

El cubano Marcel Hernández, quien se dejó el título de goleador del torneo, inmortalizó su momento con un selfi. (Rafael Pacheco Granados/RP)

Aunque a mitad de semana el Saprissa había conseguido una ventaja en el marcador, el resultado final no fue suficiente. De ahí la cara de desazón del técnico morado Hernán Medford. (Rafael Pacheco Granados/RP)

Como dicta la costumbre, Heredia se tiró a media calle para celebrar en caravana con sus jugadores la estrella 32 de sus vitrinas. (Rafael Pacheco Granados/RP)

El preparador físico del Saprissa, Marcelo Tulbovitz, mira con incredulidad la cancha tras el pitazo final, como si anhelara regresar en el tiempo para evitar la derrota de su equipo. (Rafael Pacheco Granados/RP)

Que el técnico tibaseño Hernán Medford se quite su gorra es un símbolo del trago amargo que pasa su institución. Aunque él llegó en este semestre, los morados llevan 2 años sin levantar la copa del torneo nacional. (Rafael Pacheco Granados/RP)

¿Se sentiría culpable? El sancionado Gerald Taylor se asomó a la cancha con un rostro desanimado, pues en el partido de ida se expulsó y dejó a su equipo con 10 hombres en el campo. (Rafael Pacheco Granados/RP)

Marcel Hernández anotó el tercer gol en el marcador global de la final. El caribeño se fue a celebrar con una afición al borde de la locura. (Rafael Pacheco Granados/RP)

Bajo el mando de José Giacone (segundo de derecha a izquierda), el Club Sport Herediano ganó el partido de vuelta de la final nacional por 2-0. La planilla compelta subió a la tarima para festejar. (Rafael Pacheco Granados/RP)

Marcel Hernández llegó al estadio decidido a darle vuelta al marcador. Es la primera vez que Herediano le remonta una final al Saprissa en su historia. (Rafael Pacheco Granados/RP)