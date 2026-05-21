Herediano, estrella 32: las celebraciones, silencios y gestos que dejó la final
El triunfo del Herediano no solo quedó en el marcador. Entre abrazos, silencios, euforia y resignación, revisamos las reacciones de jugadores y técnicos tras la final que consolidó a los florenses como el segundo club más ganador de Costa Rica
El fútbol termina en el marcador, pero empieza otra historia en los rostros. El sábado 16 de mayo, tras el pitazo final que coronó al Herediano campeón y le dio su estrella 32, hubo abrazos interminables, miradas perdidas, manos a la cabeza y celebraciones que parecían sacadas de una película. Mientras los rojiamarillos explotaban de alegría, los morados intentaban procesar lo que acababa de pasar.
La conquista florense no fue una cualquiera: además de vencer al Saprissa en el marcador por 2-0, el Herediano superó a la Liga Deportiva Alajuelense en cantidad de títulos y se consolidó como el segundo equipo más ganador de Costa Rica. Un dato histórico que convirtió cada gesto, cada declaración y cada reacción en algo todavía más cargado de significado.
Por esa razón el fotógrafo Rafael Pacheco observó y registró lo que pasó después del silbatazo: ¿quién celebró como si no hubiera mañana?, ¿quién mantuvo el semblante estoico?, ¿quién parecía estar repasando mentalmente cada jugada? Esta gráfica recoge las emociones de jugadores y técnicos cuando el campeonato ya tenía dueño y el fútbol, una vez más, había repartido alegría y desconsuelo en partes desiguales.
Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.