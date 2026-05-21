Revista Dominical

Herediano, estrella 32: las celebraciones, silencios y gestos que dejó la final

El triunfo del Herediano no solo quedó en el marcador. Entre abrazos, silencios, euforia y resignación, revisamos las reacciones de jugadores y técnicos tras la final que consolidó a los florenses como el segundo club más ganador de Costa Rica

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Por Jorge Arturo Mora

El fútbol termina en el marcador, pero empieza otra historia en los rostros. El sábado 16 de mayo, tras el pitazo final que coronó al Herediano campeón y le dio su estrella 32, hubo abrazos interminables, miradas perdidas, manos a la cabeza y celebraciones que parecían sacadas de una película. Mientras los rojiamarillos explotaban de alegría, los morados intentaban procesar lo que acababa de pasar.








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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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