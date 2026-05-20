Fútbol

José Giacone responde: ¿Por qué sí le fue bien con Herediano y no con Alajuelense y Saprissa?

José Giacone hizo un repaso sobre su experiencias en Alajuelense, Saprissa y el éxtasis que alcanzó en Herediano

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Herediano vs. Saprissa
José Giacone aseguró que en Herediano encontró condiciones adecuadas para su metodología, situación diferente a lo vivido cuando dirigió a Saprissa y Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoAlajuelenseSaprissaJosé Giacone
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.