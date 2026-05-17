José Giacone se desahoga al darle la estrella 32 al Herediano: ‘Fuimos los mejores’

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

José Giacone se sinceró como pocas veces. Serio, pero feliz y orgulloso de sus jugadores, el técnico de Herediano conversó con FUTV en el propio camerino del nuevo campeón nacional, en el Estadio Carlos Alvarado.

“Mucha alegría y muy orgulloso de estos jugadores y este grupo humano, es una familia, nos defendimos en la cancha y demostramos que fuimos el mejor equipo del campeonato”, fue lo primero que dijo José Giacone.

Al pensar en lo que fue este torneo, en el que el “Team” alcanzó su estrella 32, mencionó que desde el primer partido agarraron la punta, ganaron la primera fase y la segunda.

“Hubo buenos rivales, pero fuimos los mejores y eso tiene que ver con que hay una buena comunión acá y tengo que agradecerle a Dios y a todos los jugadores, estoy muy orgulloso.

”La planilla está muy bien hecha y me da muchas variables, cuando necesité hacer planteo de zonas de presión más atrás lo hice y cuando necesitamos ir metiendo al rival en su arco, también lo hicimos”, señaló.

Después de eso, José Giacone aprovechó para sacudirse de algo que a veces le resulta un tanto cansado.

“A mí me tildan de defensivo, pero no es así. Este sábado quedó clarito, todo el partido atacamos, nos expusimos en alguna oportunidad al contragolpe, pero fuimos justos ganadores.

”Ahí está la muestra, Saprissa vino a defenderse, a cuidar la ventaja, vino a tirarse totalmente a tirarse atrás y a defenderse y nos tocó ganar”, argumentó José Giacone.

El técnico florense recalcó que Herediano fue al ataque en todo el partido. Aceptó que equivocaron el camino en el primer tiempo, pero que en el segundo, su equipo sí marcó diferencia.

Añadió que este Herediano marca época, debido a que se hace un gran trabajo, inclusive en la mentalidad, porque todos los jugadores que alineó saben jugar finales y han sido campeones.

José Giacone se convirtió en un coleccionista de títulos, en el país y hasta en el extranjero.

“Siempre pongo a Dios por delante, me apoyo en el trabajo, en la constancia y que soy un tipo bendito porque hago lo que me gusta, es una profesión bastante solitaria, bastante complicada, pero lo siento, me gusta, lo disfruto a mi manera, pero me gusta esto.

”Tengo la bendición de trabajar en lo que me gusta y de armar buenos grupos humanos, que eso es fundamental a la hora de defendernos en la cancha”, concluyó José Giacone.