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El delantero que quiso Jafet Soto y jugó para Sporting será compañero de Keylor Navas

El delantero, con pasado en Costa Rica, llegará a los Pumas de Keylor Navas

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Por Juan Diego Villarreal
Durante su paso en Sporting FC, Juan José Calero jugó 23 partidos y solo anotó dos goles.







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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