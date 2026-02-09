¿Ha notado que las computadoras y los discos duros están cada vez más caros? Expertos explican crisis que podría subir los precios

Si su computadora se queda cada vez más lenta y ya está pensando en reemplazarla, más vale que se apure, porque en menos de un año podría costarle el triple. Lo mismo aplica para su teléfono y cualquier dispositivo que funcione con una tarjeta de memoria, porque el mercado de almacenamiento está en crisis.

En Costa Rica, algunos dispositivos con chips de memoria NAND, como los discos duros de alta capacidad (8 TB), han aumentado hasta en un 300% en los últimos tres meses, según confirmó un gerente de una cadena tecnológica a Revista Dominical, cuyo negocio se ha visto perjudicado.

“Una computadora armada, una laptop, se podía conseguir el año pasado entre un rango de 300-350 mil colones con 512 GB de almacenamiento. Lo que nos produce esto es que esos mismos 300-350 mil ahora van a alcanzar para cubrir una computadora igual en características, pero con la mitad del almacenamiento“, aseguró el gerente, también experto en Tecnología de la Información.

Tomemos otro ejemplo: en julio de 2025, un disco de almacenamiento SSD de 2 TB modelo S880 costaba ¢80.700 en una cadena del país. Hoy, ese mismo producto se consigue a ¢178.700.

La escalada en el valor de estos discos duros, utilizados en su mayoría por estudiantes o profesionales en cine, televisión y publicidad, ha sido tan empinada que el peso de los SSD de alta capacidad ya vale lo mismo que el oro, de acuerdo con los informes de la plataforma de datos VDURA. ¿Por qué ocurre esto?

Desequilibrio entre oferta y demanda

Cualquier aparato con un sistema operativo, por su naturaleza, utiliza los chips NAND para almacenar datos. Lo hacen las tarjetas de video; las memorias RAM (computadoras, teléfonos, iPads); y los discos duros HDD y SSD (magnéticos y unidades de estado sólido, respectivamente).

De todos estos, los SSD son los más populares y cotizados, ya que permiten almacenar un mayor volumen de datos con rapidez. Alguien que graba una película puede guardar allí el material en crudo y editarlo sin mayor problema, pues se conecta directamente en los puertos de las computadoras.

Justamente por sus beneficios, los SSD también se convirtieron en el método de almacenamiento preferido de las empresas de inteligencia artificial (IA) que requieren una gran cantidad de datos para el entrenamiento de sus modelos de lenguajes.

Bajo ese escenario, empresas fabricantes como Samsung, Micron y Hynix no están necesariamente produciendo más chips NAND, sino que priorizan distribuirle grandes márgenes a las corporativas. Al resto de ensambladores y marcas les toca recibir unidades “de segunda mano”.

Centro de datos de Microsoft, empresa dueña del modelo de lenguaje Copilot. (Microsoft/Microsoft)

¿Qué tan pronto debería comprar una computadora o teléfono?

Lo medianamente positivo, para Lang, es que el mercado tecnológico de Costa Rica tiene una ventaja frente al resto de la región, ya que los productos suelen llegarle un poco después del lanzamiento en otros países. Suena contraproducente, pero funciona, puesto a que las tiendas nacionales actualmente ofrecen SSD de generaciones más viejas, por lo que se encuentran más cómodos.

En paralelo, como el video se filma paulatinamente en mejor calidad y con ello se requiere mayor almacenamiento, algunas empresas de producción audiovisual están optando por comprar discos duros de menor capacidad. Otras están utilizando cintas magnéticas LTO, cuya desventaja es que para utilizarlas hay que sacar el disco completo.

“Si antes se compraba 1 TB, ahora vemos consumidores que van migrando hacia 512 GB o 256 GB”, mencionó el gerente comercial.

Los chips NAND se utilizan en todo dispositivo que almacena datos. (Wiki/Wiki)

En cuanto a los celulares, si bien por el momento no se han observado cambios tan drásticos en sus precios, los expertos no descartan en que puedan ocurrir en los próximos meses, ya que también dependen de los chips NAND. Y aplica el mismo consejo: si necesita cambiarlo, considere hacerlo pronto.

“Si antes veíamos muy factible comprar un Samsung Galaxy S25 de 512 GB, ahora nos va a costar tal vez unos 75, 100 o 120 mil colones más, meramente por el tema de memoria. El que va a llegar a cubrir ese espacio de precio va a ser el celular de menor capacidad, quizás de 256 GB”, agregó el gerente tecnológico.

Por el crecimiento de la tecnología en un ámbito como la IA, nuestros dispositivos personales están más bien decreciendo en capacidad". — Gerente comercial de una cadena tecnológica en Costa Rica