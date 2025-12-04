Cuánta RAM conviene tener en 2026 al comprar una computadora

En 2026 la RAM es clave al comprar computadora: 8 GB ya aprieta, 16 GB es el estándar y 32 GB se reserva para gaming y trabajos creativos.

Al comprar una computadora para 2026, una de las decisiones que más impacto tiene en el día a día es la memoria RAM.

Elegir poca RAM convierte cada tarea en una espera y obliga a cambiar de equipo antes de tiempo. Elegir demasiada RAM implica pagar por capacidad que nunca se usa. El objetivo es encontrar el punto justo según la forma en que usted estudia, trabaja o juega.

Un recordatorio rápido: qué hace la RAM y por qué importa más ahora

La memoria RAM funciona como una mesa de trabajo. Allí el sistema coloca los programas y archivos que usted tiene abiertos en ese momento.

Una mesa pequeña obliga a guardar y sacar cosas todo el tiempo. En una computadora eso se traduce en “congelamientos”, ventilador al máximo y aplicaciones que tardan en responder.

En 2026 esta presión aumenta por tres motivos:

Navegadores con más funciones, extensiones y pestañas abiertas de forma permanente.

Aplicaciones de videollamadas, colaboración y automatización que se quedan activas en segundo plano.

Herramientas de inteligencia artificial, edición y juegos que cargan más datos en memoria.

Por eso, la cantidad de RAM que hace unos años parecía “de sobra” hoy apenas alcanza.

Cuánta memoria RAM necesita para su laptop y cómo elegir entre 8, 16, 32 o hasta 64 GB según sus tareas diarias. (Canva/Canva)

Cuánta RAM conviene en 2026 según el tipo de uso

1. Uso básico: estudio, ofimática y navegación

Incluye tareas como:

Navegar en Internet y usar redes sociales.

Escribir trabajos, hacer presentaciones o manejar hojas de cálculo sencillas.

Videollamadas ocasionales.

Ver series o películas en línea.

En 2026, qué conviene:

Evitar 4 GB: ya no resultan suficientes ni para un uso relajado. El sistema consume casi todo desde el inicio.

ya no resultan suficientes ni para un uso relajado. El sistema consume casi todo desde el inicio. 8 GB: solo para presupuestos muy ajustados. Permite trabajar con varias pestañas y programas de oficina, pero cualquier extra (muchas pestañas, videollamada, otras apps abiertas) se siente pesado.

Permite trabajar con varias pestañas y programas de oficina, pero cualquier extra (muchas pestañas, videollamada, otras apps abiertas) se siente pesado. 16 GB: opción recomendable incluso para uso básico.

Ofrece margen para abrir muchas pestañas.



Permite estudiar con videollamada, documentos, navegador y apps de mensajería al mismo tiempo sin que la computadora se vuelva lenta.



Alarga la vida útil del equipo varios años.

Conclusión para este perfil: Si el presupuesto lo permite, en 2026 vale la pena saltar de 8 a 16 GB. No es un lujo, es una forma de evitar que la computadora se sienta vieja en poco tiempo.

2. Trabajo remoto, multitarea intensa y usuarios “multiventana”

Aquí entran quienes:

Tienen abiertas varias aplicaciones de productividad durante toda la jornada.

Trabajan con muchas pestañas del navegador.

Usan herramientas de videoconferencia de forma constante.

Manejan archivos de ofimática pesados o varias aplicaciones conectadas (gestores de proyectos, CRM, plataformas web).

En 2026, qué conviene:

16 GB: nuevo mínimo realista.

Soporta multitarea intensa.



Reduce cierres forzados de aplicaciones.



Mantiene fluidez mientras se usan herramientas en la nube.

32 GB: para quien pasa todo el día en decenas de pestañas, múltiples monitores y software exigente.

Tiene sentido para profesionales que viven en herramientas web pesadas, hojas de cálculo muy grandes o aplicaciones corporativas.

Conclusión para este perfil: Para trabajo híbrido o remoto, el punto de equilibrio en 2026 se sitúa en 16 GB, con 32 GB como apuesta a futuro para quienes pasan muchas horas frente a varias pantallas.

3. Gaming: de los esports a los mundos abiertos

En videojuegos la RAM no trabaja sola; depende también de la tarjeta gráfica y el procesador. Aun así, la memoria marca una diferencia clara.

Perfil gamer casual o competitivo de juegos ligeros: Títulos como shooters competitivos o juegos menos pesados gráficamente.

8 GB: puede funcionar, pero con limitaciones si hay apps abiertas en segundo plano.

puede funcionar, pero con limitaciones si hay apps abiertas en segundo plano. 16 GB: configuración recomendable en 2026.

configuración recomendable en 2026. Soporta juego + chat de voz + navegador + cliente de juego sin caídas fuertes.

Perfil gamer exigente, juegos de mundo abierto o muy detallados

En juegos con mapas extensos, texturas de alta resolución o ray tracing:

32 GB: entrega margen para:

entrega margen para: Cargar más datos del juego en memoria.



Evitar pausas mientras se actualizan escenas.



Ejecutar software de streaming o grabación de video al mismo tiempo.

Conclusión para gaming: En 2026, 16 GB es el punto de partida razonable para jugar con tranquilidad. 32 GB se reserva para quienes buscan la máxima fluidez, juegan títulos muy pesados o hacen streaming.

4. Edición de video, diseño y trabajos creativos

Este grupo incluye:

Edición de video en Full HD o 4K.

Diseño gráfico profesional.

Modelado 3D y animación.

Arquitectura, ingeniería y software de diseño asistido por computadora.

En 2026, qué conviene:

16 GB: suficiente para proyectos sencillos en Full HD, con pocas capas y archivos ligeros.

suficiente para proyectos sencillos en Full HD, con pocas capas y archivos ligeros. 32 GB: punto recomendado para trabajo creativo serio.

punto recomendado para trabajo creativo serio. Más comodidad al manejar proyectos 4K.



Menos tiempo de espera al previsualizar efectos o moverse en la línea de tiempo.

64 GB o más:

Para escenas 3D muy complejas.



Proyectos de video extensos en 4K o superiores.



Estaciones de trabajo que cargan varios programas de edición a la vez.

Conclusión para creativos: En 2026, quienes trabajan en diseño, edición o 3D deberían pensar en 32 GB como referencia realista. 16 GB queda para proyectos más sencillos o trabajos ocasionales.

5. Usos avanzados: programación, ciencia de datos e IA

Algunas tareas siguen una lógica distinta:

Desarrollo de software con muchas herramientas y entornos abiertos.

Máquinas virtuales y emuladores.

Bases de datos grandes.

Entrenamiento de modelos de IA o simulaciones científicas.

En estos casos, la RAM deja de ser un “extra” y se convierte en un requisito central.

En 2026, qué conviene:

32 GB: base razonable para desarrollo con varios entornos, emuladores y contenedores.

base razonable para desarrollo con varios entornos, emuladores y contenedores. 64 GB o más:

Para máquinas virtuales que imitan varios equipos a la vez.



Trabajo con grandes volúmenes de datos.



Proyectos de IA local exigentes.

Checklist de RAM antes de pagar

Antes de completar la compra en 2026, vale la pena responder estas preguntas:

¿Cuántas horas al día uso la computadora y para qué tareas concretas? ¿Suelo tener muchas pestañas y aplicaciones abiertas al mismo tiempo? ¿Planeo usar el equipo al menos cuatro o cinco años? ¿La RAM se puede ampliar más adelante o viene soldada?

Con estas respuestas, la decisión deja de ser un juego de adivinación. En 2026, más que perseguir el modelo de moda, se trata de comprar la cantidad de RAM que acompañe la forma en que usted vive, estudia o trabaja.