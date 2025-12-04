Detrás del Click

Cuánta RAM conviene tener en 2026 al comprar una computadora

En 2026, 8 GB de RAM se queda corta para muchas tareas; 16 GB se consolida como el nuevo mínimo inteligente para la mayoría de usuarios

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
En 2026 la RAM es clave al comprar computadora: 8 GB ya aprieta, 16 GB es el estándar y 32 GB se reserva para gaming y trabajos creativos.
En 2026 la RAM es clave al comprar computadora: 8 GB ya aprieta, 16 GB es el estándar y 32 GB se reserva para gaming y trabajos creativos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcomputadoracomputadorasRAMmemoria RAM
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.