Detrás del Click

Cómo elegir la computadora ideal en 2025: guía práctica para no equivocarse en la compra

En 2025 elegir computadora puede ser un laberinto; esta guía práctica le ayuda a comprar sin errores según su perfil de usuario

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
En 2025 elegir computadora puede ser un laberinto. Esta guía práctica le ayuda a comprar sin errores según su perfil.
En 2025 elegir computadora puede ser un laberinto. Esta guía práctica le ayuda a comprar sin errores según su perfil. (Imagen generada con IA/ChatGPT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iajggComputadora
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.