¿Qué debe revisar en su celular cuando se calienta y cómo detectar el problema a tiempo?

Un celular que se calienta de forma constante requiere revisión inmediata para evitar daños en la batería, el sistema y los componentes internos.

El calentamiento constante del celular indica un problema que requiere revisión inmediata. Aunque el aumento de temperatura ocurre con el uso diario, existen factores adicionales que provocan este fenómeno y afectan el rendimiento del dispositivo.

La empresa de ciberseguridad Avast señala que el calentamiento ocasional resulta normal. Sin embargo, cuando el sobrecalentamiento se presenta de forma continua y por periodos prolongados, conviene revisar si el equipo presenta fallas internas.

Diversas condiciones influyen en este problema. Algunas se relacionan con el entorno. Otras con el uso. También intervienen aspectos de software y seguridad que inciden en la vida útil del dispositivo.

¿Por qué se calienta un celular?

La operadora móvil española Lowi explica que el celular eleva su temperatura al cargarse o tras un uso prolongado. No obstante, existen otros motivos que requieren mayor atención para evitar daños irreversibles.

Exposición a luz directa

La luz solar directa no implica una falla del sistema. Aun así, representa un riesgo. Si el dispositivo se expone a temperaturas superiores a 40 °C, los componentes internos pueden sufrir daños permanentes.

Por esta razón, los fabricantes recomiendan mantener los equipos en espacios frescos. También aconsejan evitar la cercanía con fuentes de calor como el sol, fuego o artefactos luminosos.

Aplicaciones exigentes

El uso frecuente de apps pesadas genera un consumo elevado de batería y procesador. Juegos y plataformas de streaming figuran entre las más demandantes. Las aplicaciones en segundo plano también contribuyen al aumento de temperatura.

Uso constante del dispositivo

El uso continuo del celular durante todo el día provoca un esfuerzo prolongado del sistema. Esta práctica incrementa el riesgo de sobrecalentamiento, sobre todo si el equipo se utiliza mientras se carga.

Falta de actualizaciones

Un teléfono sin actualizaciones de sistema opera con menor eficiencia. La ausencia de parches de seguridad obliga al procesador a trabajar en exceso. Esta situación genera calor constante y reduce el rendimiento general.

Cargas deficientes

No completar los ciclos de carga y usar el celular de forma permanente durante este proceso deteriora la batería. Con el tiempo, esta práctica ocasiona fallas que incrementan el calentamiento del equipo.

Presencia de malware

Un celular infectado con malware ejecuta múltiples procesos de manera simultánea. Estas acciones elevan la carga del sistema y provocan un aumento significativo de temperatura.

¿Qué debe revisar si su celular se calienta constantemente?

Samsung recomienda verificar varios aspectos para descartar una falla grave:

Archivos descargados: confirme que sean confiables y elimine los que ya no utiliza.

confirme que sean confiables y elimine los que ya no utiliza. Consumo de batería: identifique las aplicaciones que más energía consumen y limite su uso o desinstálelas.

identifique las aplicaciones que más energía consumen y limite su uso o desinstálelas. Apps en segundo plano: cierre todas las que no resulten necesarias.

cierre todas las que no resulten necesarias. Cuentas activas: revise que operen correctamente y sin archivos sospechosos.

revise que operen correctamente y sin archivos sospechosos. Ubicación del equipo: manténgalo alejado de fuentes directas de luz o calor.

manténgalo alejado de fuentes directas de luz o calor. Estado del cargador: un cargador dañado genera calor excesivo durante la carga.

un cargador dañado genera calor excesivo durante la carga. Condiciones físicas: evite la exposición a líquidos, polvo u otros materiales.

Entre las recomendaciones generales figura retirar la funda y accesorios, reiniciar el dispositivo y, en casos extremos, restablecerlo a valores de fábrica. Nunca se debe aplicar agua ni elementos fríos sobre el equipo.

Si tras estas revisiones el celular continúa calentándose, lo indicado consiste en acudir a un especialista técnico. Manipular el dispositivo sin conocimiento puede provocar daños mayores.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.