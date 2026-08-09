Esto dice un especialista sobre el futuro de los taxis en Costa Rica

Don Norberto muestra el comunicador que utiliza la cooperativa de taxis en la que trabaja.

Hubo un tiempo en que bastaba con que los taxistas anunciaran un paro para que el Gobierno encendiera las alarmas. Las calles se congestionaban, la presión política aumentaba y la Fuerza Roja era un actor imposible de ignorar. Esa Costa Rica, sostiene Olman Vargas, vocero de la Cámara Costarricense de Consultores en Arquitectura e Ingeniería, ya no existe.

La llegada de las plataformas digitales fue apenas una pieza de una transformación mucho más profunda: cambió la manera en que los costarricenses se mueven y, con ello, el poder que durante décadas concentró el transporte tradicional.

“Hoy ese poder prácticamente desapareció”, resume y sostiene que el crecimiento acelerado de la flota vehicular, la congestión vial y la irrupción de plataformas digitales transformaron un modelo que parecía inamovible.

Recuerda que el taxi también fue, en su momento, una innovación: ofrecía un servicio directo y diferenciado que encontró en el cooperativismo una fórmula de expansión. Sin embargo, el sistema terminó arrastrando problemas como el mercado negro de placas y la pérdida de competitividad ante la posibilidad de conocer el precio antes del viaje, seguir el recorrido en tiempo real, compartir la ruta con familiares o identificar al conductor.

Olman Vargas es vocero de la Cámara Costarricense de Consultores en Arquitectura e Ingeniería (Jose Cordero)

A su juicio, Uber no eliminó al taxi: “lo obligó a competir”, pero advierte que la transición sigue incompleta. “Así como el taxi debió adaptarse hace una década a una nueva forma de entender la movilidad, ahora corresponde al Estado cerrar el vacío legal de las plataformas, especialmente en aspectos como seguros, responsabilidad civil y protección de pasajeros y terceros”, asegura.

Cuando eso ocurra, concluye Vargas, las reglas del juego serán más parejas, aunque probablemente también desaparezca una de las ventajas de Uber: sus tarifas más bajas.

Puede leer el reportaje completo sobre la situación social y legal de los taxis aquí.