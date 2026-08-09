Revista Dominical

Esto dice un especialista sobre el futuro de los taxis en Costa Rica

Durante décadas, una protesta de taxistas podía paralizar al país y presionar al Gobierno. Hoy, según el ingeniero Olman Vargas, la expansión de Uber, el crecimiento de la flota vehicular y los cambios en la movilidad transformaron el poder

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Por Jorge Arturo Mora
Taxis San José
Don Norberto muestra el comunicador que utiliza la cooperativa de taxis en la que trabaja. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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