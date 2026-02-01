Elecciones en Costa Rica: Vea y contraste cómo han cambiado las votaciones en 50 años

Relativamente recientes son aquellos traspasos de poderes en que los presidentes de Costa Rica recibían la investidura en La Sabana, en condiciones iguales al pueblo que llevaba sol. Sin techo y a merced del clima, era el difunto Estadio Nacional el escenario para el cambio de gobierno.
Esta y otras anécdotas, que pueden contar los delegados que viajan a la Isla del Coco o los miles de ticos en el extranjero que pueden defender su patria desde afuera, reflejan cómo el sistema electoral se ha expandido y fortalecido.
Lo inmutable, eso sí, es la fiesta cívica del costarricense que acude a las urnas en familia y adorna a sus mascotas con pañuelos. Para seguir celebrando, le dejamos una serie de postales de las elecciones presidenciales desde la década de 1970 hasta la actualidad.
Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.
