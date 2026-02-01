Elecciones en Costa Rica: Vea y contraste cómo han cambiado las votaciones en 50 años

Niños y niñas ondean banderas durante las elecciones de 1998.

Relativamente recientes son aquellos traspasos de poderes en que los presidentes de Costa Rica recibían la investidura en La Sabana, en condiciones iguales al pueblo que llevaba sol. Sin techo y a merced del clima, era el difunto Estadio Nacional el escenario para el cambio de gobierno.

Esta y otras anécdotas, que pueden contar los delegados que viajan a la Isla del Coco o los miles de ticos en el extranjero que pueden defender su patria desde afuera, reflejan cómo el sistema electoral se ha expandido y fortalecido.

Lo inmutable, eso sí, es la fiesta cívica del costarricense que acude a las urnas en familia y adorna a sus mascotas con pañuelos. Para seguir celebrando, le dejamos una serie de postales de las elecciones presidenciales desde la década de 1970 hasta la actualidad.

Portada de 'La Nación' el 3 de febrero de 1986 sobre el gane de Óscar Arias ante Rafael Ángel Calderón. (Archivo La Nación/Archivo La Nación)

Recorte del periódico 'La Prensa Libre' del lunes 4 de febrero de 1974. En la foto, caravanas de automóviles decorados con banderas. (Sinabi/Sinabi)

Recorte del periódico 'La Prensa Libre' del lunes 4 de febrero de 1974. En la foto, el presidente José Figueres saludó y felicitó a los trabajadores de las Juntas Electorales. (Sinabi/Sinabi)

Cuando Rodrigo Carazo ganó la presidencia, las manifestaciones en las calles fueron masivas. (Archivo La Nación/Archivo La Nación)

Anuncio de Finess en 'La Prensa Libre', del lunes 4 de febrero de 1974. (Sinabi/Sinabi)

Entre 1953 y 1998, el Estadio Nacional albergó el traspaso de poderes de la República. (Archivo La Nación/Archivo La Nación)

Los animales siempre han participado en las campañas políticas, como en las elecciones de 1986, cuando una lora quiso votar. (Archivo La Nación/Archivo La Nación)

Voluntarios guiaron a los votantes el 2 de febrero de 1986. (Archivo La Nación/Archivo La Nación)

Jóvenes consultan las guías de padrón para las elecciones de 1978. (Archivo La Nación/Archivo La Nación)

Recorte del periódico 'La Prensa Libre' del lunes 4 de febrero de 1974. En la foto, el excandidato Gerardo Wenceslao Villalobos. (Sinabi/Sinabi)

En 1986, el presidente del TSE desatendió por unos minutos sus labores durante las elecciones para comerse un banano frente al Tribunal. (Archivo La Nación/Archivo La Nación)