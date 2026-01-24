Si no sabe dónde votar en las elecciones 2026, el TSE le da cinco herramientas para averiguarlo

Las elecciones de este 1.° de febrero eligirán a presidente, vicepresidente y diputados.

Si usted quiere saber donde votar este 1.° de febrero en las Elecciones 2026, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dispone de cinco herramientas para guiarlo.

Aquí las resumimos:

1- Llamada gratuita al 1020

Desde un teléfono celular o residencial, puede llamar sin costo alguno al número 1020. Solamente debe digitar su número de cédula tal y como aparece en su documento de identidad, seguido de la tecla numeral (#). Inmediatamente la contestadora le indicará la provincia, cantón y distrito electoral, centro de votación, número de mesa donde se encuentra inscrito y el número de elector.

2- Mensaje de texto SMS

Si prefiere tener un texto a mano, puede enviar un mensaje SMS, también gratuito, al mismo número 1020.

En el mensaje solo debe digitar el número completo del documento de identidad (con ceros incluidos). Luego de enviar el mensaje, el sistema automáticamente le remitirá los datos del lugar de votación en cuestión de segundos.

3- Sitio web del TSE

Usted solo debe ingresar a la dirección https://www.tse.go.cr/dondevotar/. Una vez ahí, el sistema le solicitará su número de cédula.

En segundos se desplegará un mapa de Google Maps,mostrando la ubicación geográfica del centro educativo donde le corresponde sufragar. Además, obtendrá el nombre completo del elector, provincia, cantón, distrito electoral, centro de votación (con su dirección), número de junta receptora y de elector.

Así se ve la papeleta para elegir la presidencia y la vicepresidencia. (TSE/TSE)

4- App votante informado

Mediante esta aplicación gratuita para celulares usted puede conocer -entre otros temas- su lugar de votación, las candidaturas, fechas importantes y preguntas frecuentes. La aplicación móvil es de libre acceso y está disponible para descargar las 24 horas del día, de forma gratuita en Google Play y App Store.

5-Línea 800-Elector

Finalmente, el TSE puso a disposición el número gratuito 800- ELECTOR (800-353-2867) para consultar lugar de votación, aclarar dudas relacionadas con el proceso electoral e interponer denuncias de supuestas anomalías durante el proceso.

Funciona de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde.