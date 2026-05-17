Revista Dominical

‘El Estado nos manda un mensaje: silencio o se mueren’, dice activista indígena y tía de Jehry Rivera

La lideresa bröran Elides Rivera, hija de la benemérita Filomena Navas, analiza el ‘rol ausente’ del Estado costarricense en Térraba y las amenazas que hoy enfrentan los pueblos originarios.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Elides Rivera vela por su negocio, el Jardín del Idon Lodge, cuyo propósito es rescatar la cultura de los pueblos originarios. Allí, los visitantes pueden hospedarse en unas cabañas y estar en contacto con la naturaleza.
Elides Rivera vela por su negocio, el Jardín del Idon Lodge, cuyo propósito es rescatar la cultura de los pueblos originarios. Allí, los visitantes pueden hospedarse en unas cabañas y estar en contacto con la naturaleza. (Cortesía/Elides Rivera)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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