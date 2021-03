Ana María y su esposo David tenían 20 años de casados. Hace un tiempo que la relación no venía bien, pero habían mantenido su matrimonio pese a los problemas; sin embargo y aunque trataron de no separarse, el divorcio llegó con la pandemia. La cuarentena no fue la causa de la separación, pero sí un factor importante para tomar la decisión. “El confinamiento no afectó, había problemas desde mucho antes, pero el hecho de que tenía más tiempo para hablar con la abogada me ayudó a tomar la decisión”, explicó Ana María.