Revista Dominical

Ecuador: las alertas empiezan a sonar en estado de emergencia

Aunque Ecuador sigue considerándose una democracia, durante los últimos años se han multiplicado las alarmas que apuntan hacia un deterioro democrático

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Por Roger Bolaños Vargas
Un manifestante sostiene una pancarta con la imagen del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mientras participa en una protesta antigubernamental en apoyo al paro nacional convocado por la CONAIE (la mayor organización indígena de Ecuador) en Quito el 30 de septiembre de 2025.
Un manifestante sostiene una pancarta con la imagen del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mientras participa en una protesta antigubernamental el 30 de septiembre de 2025. (RODRIGO BUENDIA/AFP)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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