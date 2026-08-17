Ecuador: las alertas empiezan a sonar en estado de emergencia

Un manifestante sostiene una pancarta con la imagen del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mientras participa en una protesta antigubernamental el 30 de septiembre de 2025.

No podemos decir que en Ecuador haya un gobierno autoritario. Las elecciones siguen gozando de legitimidad y las instituciones operan, en general, con normalidad. No obstante, para analistas internacionales, la administración de Daniel Noboa ha presentado indicios que apuntan hacia un dererioro democrático.

Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador, la administración de Noboa evidencia un patrón de utilización de órganos estatales para controlar, perseguir, silenciar, encarcelar y callar a periodistas y líderes sindicales cuyo trabajo resulta incómodo para el gobierno.

Pero no solo los periodistas han sufrido la represión estatal. Otro ejemplo ocurrió hace menos de un año, entre setiembre y octubre del 2025, cuando estallaron protestas —lideradas por organizaciones indígenas— luego de que Noboa eliminara los subsidios a combustibles.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el 23 de noviembre de 2023, tras asumir el más alto cargo público de su nación. (GALO PAGUAY/AFP)

Human Rights Watch (HRW) alertó que la respuesta estatal fue absolutamente abusiva y represiva, incluyendo despligues militares, la restricción de la libertad de reunión y el uso excesivo de la fuerza.

El gobierno de Noboa acusó a los manifestantes de “terrorismo” y desacreditó las reinvidicaciones de los sectores indígenas. HRW constató que al menos 15 videos muestran a soldados o policías usando gases lacrimógenos de manera imprudente para dispersar protestas pacífica.

Al igual que lo han hecho otros gobierno autoritarios, como el de Nayib Bukele en El Salvador, Noboa ha declarado varios estados de emergencia o excepción que le han permitido suspender derechos y desplegar al ejército sin oposición.

Protesta antigubernamental en apoyo al paro nacional convocado por la Conaie (la mayor organización indígena de Ecuador) en Quito el 2 de octubre de 2025. (RODRIGO BUENDIA/AFP)

Amnistía Internacional también alertó en un informe del 2024 sobre 12 investigaciones abiertas por la Fiscalía por supuestas ejecuciones extrajudiciales realizadas entre enero y junio del 2024, luego del despliegue de fuerzas estatales durante un estado de emergencia declarado por Noboa.

El diario El País de España reportó en julio del 2025 que Ecuador registraba 31 denuncias por presuntas desapariciones forzadas a manos de militares.

De hecho, en diciembre del 2024 fueron hallados cuatro cuerpos de niños de entre 11 y 15 años que habían sido reportados como desaparecidos. Días antes, comandantes de las fuerzas armadas (desplegadas por Noboa) afirmaron que los niños habían sido detenidos por cometer un robo, pero luego fueron trasladados a una base militar y “liberados”. Un juez ordenó detener a 16 militares presuntamente implicados en el crimen.

Estos son solo algunas de las alarmas que se han encendido durante la administración de Noboa.

País: Ecuador Cantidad de habitantes: 18.289.896 Año de independencia: 1809 Últimas elecciones libres: 2023 Posición en el ranking de democracia IDEA: 71 Nombre del más alto jerarca: Daniel Noboa