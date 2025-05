Diputado Manuel Morales: ‘Me pudieron haber ‘sacado más el jugo’ desde el Ejecutivo’

A menos de un año de terminar su legislatura, a Manuel Morales le hubiera gustado que le “sacaran más el jugo” desde Casa Presidencial.

El diputado oficialista, quien sostiene no dejará de defender sus convicciones personales, aunque eso signfique llevarle la contraria al Ejecutivo —sobre todo en temas ambientales— siente que el partido con el que resultó electo, Progreso Social Democrático (PPSD), no lo ha tomado en cuenta “para nada”.

En entrevista con Revista Dominical, habló sobre cómo sus proyectos se han visto frenados por falta de apoyo dentro y fuera de su fracción: “A veces llevar ese sombrerito de oficialismo hace que avance de una forma diferente en la Asamblea Legislativa”.

Manuel Morales y su 'seca' relación con el Poder Ejecutivo

– A usted se le ha señalado como uno de los diputados oficialistas con mayor disposición a negociar con otras fracciones. ¿Esto le ha provocado problemas dentro de su fracción o en Casa Presidencial?

– No, creo que más bien ha sido una herramienta de comunicación, incluso de trasladar mensajes, tanto de parte del gobierno o el oficialismo como de la oposición. Todos cumplimos roles diferentes. Creo que todas las fracciones tienen compañeros de choque y creo que también las fracciones tienen compañeros de conciliación y de comunicación. Yo me considero dentro de ese rol, que como decimos a nivel popular, considero que me pudieron haber ‘sacado más el jugo’ desde el Ejecutivo.

“He hecho lo máximo posible entre mis posibilidades para la comunicación hacia la oposición con ningún interés, solo con el interés de construir (...). No porque sean de X o Y partido voy a hacer oposición, nunca lo voy a hacer. Y menos, por ejemplo, eso que se pone a veces de moda de mocionar un montón para obstruir un proyecto. Creo que si llega la hora de la votación, no hay que abusar del sistema mocionando con 400, 100, 50, 80 mociones, sino que se vota y ya”.

– ¿Qué le hubiera gustado que hicieran para “sacarle el jugo” desde el Ejecutivo?

– Trasladar más mensajes. Creo que quedaron muchos mensajes a la mitad del camino o se utilizaron medios o herramientas diferentes, que tal vez yo pude haber canalizado mejor.

– Previo a formar parte de Progreso Social Democrático, ¿había militado con otros partidos?

– No. En el 2020 opté por la vicealcaldía de Moravia con el partido Nueva Generación. Ese fue mi primer pasaje por la política costarricense. Cuando perdemos en las municipales, me busco un partido que se llama Unidos por Costa Rica, que era a nivel provincial y quería escalar a nivel nacional. En ese momento la presidenta del partido me dice ‘¿Vos conocés a Rodrigo Chaves? Es que anda buscando candidato’. Le dije que no y bueno, fuimos a una reunión. Ya escuchamos a don Rodrigo y ahí es donde ya empiezo a involucrarme con Progreso.

Manuel Morales, de 39 años, es diputado por San José en la bancada oficialista. En 'La Nación', anotó el proyecto para prohibir la exploración y explotación de petróleo como uno de sus mayores logros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

– ¿Está de acuerdo en que se les califique como diputados chavistas? ¿Qué es el chavismo para ustedes?

– Hay varios adjetivos que le han puesto. Me considero diputado de gobierno y creo en el proyecto de Rodrigo Chaves como presidente de la República. Desde que fue candidato, cuando lo escuché hablar sobre la situación país, mucho en macroeconomía y lo que se podía hacer, me parecía o me parece una persona muy inteligente. Creo que tiene una política económica muy buena. (...). Entonces, bueno, puedo ser diputado oficialista, chavista. En este momento me considero de gobierno y así estaremos hasta el próximo año”.

– Cuando usted asumió como diputado, ¿esperaba que el presidente Chaves adoptara una postura tan confrontativa frente al Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, cuestionando abiertamente sus funciones y legitimidad?

– Creo que se va dando conforme va avanzando el tiempo. De nuevo, yo no soy de choque, no me considero un diputado de choque. Las cosas se pueden solucionar conversando, pero sí creo que también había que decir muchas cosas que tal vez hablábamos detrás de pasillos o no denunciábamos y llegó alguien a decirlo frente a cámaras y micrófonos.

“Los costarricenses no estamos tan acostumbrados a esa comunicación tan directa. Creo que ha causado molestias en algunas personas, a otras personas les gusta. Yo esa posición la respeto, lo admiro también por valentía de decir las cosas directamente, pero también creo que tiene que haber siempre un puente de comunicación”.

Previo a ser diputado, Manuel Morales había trabajado como gerente comercial. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

– Claro, pero el presidente enfrenta señalamientos graves, como el financiamiento del partido mediante estructuras paralelas y una investigación por el presunto delito de concusión. ¿Cuál es su postura ante estas acusaciones?

– Bueno, a cualquiera nos pueden acusar de muchas cosas. Creo que frente a esas acusaciones es nada más seguir el procedimiento que dicte la ley costarricense y cumplirlo. Si hay que llevar un juicio, pues que don Rodrigo lleve el juicio y ver si hay pruebas a favor o en contra de él.

“A uno lo pueden acusar todos los días. El problema es eso, que cuando a uno lo acusan, pues queda esa primera imagen de ‘mirá, lo acusaron de aquello’. Pero tampoco le dan ese derecho a veces a uno de defenderse, ya quedó como esa primera impresión. Eso es tal vez el problema, que a veces hay entre los costarricenses. Pero bueno, si hay esa acusación, pues que se siga el procedimiento judicial”.

– ¿Usted considera que el presidente no ha podido defenderse o no se ha defendido?

– Vamos a ver, es que todavía no ha iniciado judicialmente el proceso. Todo ha sido prensa, digamos, y todo ha sido medios de comunicación. Creo que cuando llegue a niveles judiciales, que él tenga su oportunidad de defenderse a nivel judicial.

– Siguiendo el ejemplo de la investigación que enfrenta por presunta concusión, ¿le parece adecuado que funcionarios del Gobierno soliciten la renuncia del fiscal general, quien está a cargo del caso?

– Creo que, vamos a ver, es mucho de lucha de poderes y lucha política. Uno puede solicitarle la renuncia al señor fiscal o juzgar su trabajo, pero también él puede estar en contra. Exigirle su renuncia no va a hacer que renuncie. Él puede mantenerse ahí, a como le han exigido al presidente la renuncia y no, él se va a mantener ahí. Creo que es una lucha de poderes, de ver cómo me veo ante los medios de comunicación.

– Si llegase el momento, ¿votaría a favor de levantarle la inmunidad al presidente?

– Sinceramente, no lo he conversado. Creo que es una decisión que, ahí sí, como diputado de gobierno, como trabajo en equipo, vamos a tomar la decisión. Obviamente no vamos a ser mayoría en esa decisión, pero creo que va a ser una reunión entre el Ejecutivo y nosotros como fracción oficialista. Todavía no hemos tenido esa conversación.

El legislador Manuel Morales señaló que todavía no ha conversado con su fracción sobre si votaría o no a favor de levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

– Usted ha respaldado la mayoría de la agenda del gobierno, salvo en temas ambientales. ¿Esta postura responde a convicciones personales, a diferencias ideológicas u otras motivaciones?

– Creo que las dos. Son convicciones personales y esas convicciones personales han llevado a diferencias ideológicas, y las mantendré (...). Yo no quiero dentro de 20 años decir ‘¿por qué no mantuve mis convicciones personales?’.

“Mis convicciones nadie me las va a cambiar. Creo en lo que voto o en lo que no voto. A como creo en muchos temas económicos y de desarrollo que tiene el gobierno, también a veces creo que en temas ambientales no se avanza como podríamos avanzar. Seguiré siendo crítico del mismo y seguiré siendo confrontativo con muchísimo respeto, pero mantendré mi posición porque creo que es lo correcto.

– ¿Por qué, entonces, permanece en el partido oficialista?

– Porque creo en más de un 90% o 95% del proyecto de él (Rodrigo Chaves) como proyecto país. Son muchísimo menos detalles en los que no coincidimos. Creo que nunca nadie va a coincidir un 100% con otra persona. En la gran mayoría coincido con el señor presidente y creo en la buena voluntad de él y vamos a seguir apoyándolo.

– ¿Qué tendría que pasar para que usted trace una línea roja y se separe de la fracción?

– Bueno, no ha pasado y ya estamos a 11 meses casi (de finalizar su legislatura). No creo que haya una línea roja, o sea, tendría que ser... pues no, no. Tendría que ser un mundo paralelo porque de verdad él ha tratado de cumplir con las promesas. Hay tal vez áreas de mejora como una mejor comunicación o temas ambientales, pero nada para salirse del proyecto de gobierno.

– El exministro de Obras Públicas, Luis Amador, declaró que está en conversaciones para postularse a la Presidencia por el partido Progreso Social Democrático, al que usted representa en el Congreso. ¿Respaldaría su eventual candidatura?

– No, no la apoyaría. Con el PPSD hemos estado casi que afuera desde el inicio. O sea, a nosotros como diputados nunca nos han tomado en cuenta. La presidenta del partido, que es Luz Mary, nunca nos ha tomado en cuenta. Siempre nos ha hecho un lado y nosotros hemos tenido que trabajar de forma individual.

“Con don Luis Amador, pues en realidad muy poco lo traté, siempre fue un ministro muy aislado y de poco acceso, en realidad. No me convence como para apoyarlo”.

– ¿No los han tomado en cuenta para definir quién sería el candidato del PPSD?

– No nos han tomado en cuenta para nada. Nunca hemos estado presentes o no nos han invitado a asambleas, nunca hemos estado presentes en decisiones de partido. Nunca, ninguno de los diputados que somos actualmente de este partido, hemos estado en mandos altos. Hemos trabajado en línea con el Ejecutivo, pero en línea partidaria siempre hemos estado relegados. Ahora nos enteramos de Luis Amador por los medios de comunicación.

Manuel Morales integra las comisiones de Ambiente, Asuntos Económicos, Control de Ingreso y Gasto Público, entre otras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

– Sobre el caso de Gandoca Manzanillo, usted como ingeniero forestal, ¿avala la gestión del ministro de Ambiente y sus intentos de autorizar la exploración y extracción de petróleo, así como la negativa a que avance el proyecto para prohibirlo?

– Creo que esa decisión de exploración y explotación de petróleo se toma dentro de la Asamblea Legislativa. Hay un proyecto de Liberación Nacional de la legislatura pasada y está en el orden del día en la Comisión de Ambiente antes que mi proyecto. Es un proyecto con más de 400 mociones. Mi proyecto actualmente solo tiene 41 mociones y aun así deciden discutir las del PLN (...). En estos tres meses que acaban de pasar de ordinarias, en ningún momento se vio el proyecto del petróleo. No hubo avance.

“Creo que el único que ha hecho ese pronunciamiento o esa exigencia ha sido Ariel Robles de Frente Amplio, que está exigiendo que se toque ese tema de la exploración de petróleo y mi persona. Los demás compañeros de la comisión (de Ambiente) no, porque también ellos tienen sus proyectos y quieren que avancen.

– Específicamente sobre las gestiones del ministro Tattenbach, ¿usted las avala? Sobre petróleo y Gandoca Manzanillo

– Con la exploración de petróleo, de nuevo, lo que yo digo es que él se puede pronunciar a favor o en contra, pero la decisión está en manos del Poder Legislativo. Al inicio del gobierno, el ministro dijo que era importante porque inclusive había una empresa noruega, que estaba calentando un poquito la orejita, que ellos podían hacer la exploración de petróleo. En algún momento se sale esta empresa y el gobierno de Noruega dice que ellos no quieren involucrarse en la exploración de petróleo en Costa Rica. Bueno, enhorabuena y se acabó el tema.

“Y con el tema que ha habido de tala y corta de árboles, sí sé que hay un cruce en los mapeos de qué es zona protegida o qué no es zona protegida, para hablar muy transparente. Pero que se tenga que juzgar a quien se tenga que juzgar y que sea el Poder Judicial quien se encargue de si se cometió o no se cometió el delito”.

– La jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, externó su interés por futuros proyectos de ley que permitan la minería de oro. ¿Apoya estas propuestas? ¿Cree que abriría la puerta a otras formas de explotación, como petróleo o gas natural?

– En este momento se están extrayendo diariamente millones de colones en Crucitas a través de narcotraficantes. Es un área que está completamente devastada. Ya la invasión es muy grande. Creo que, en la zona de Crucitas, el proyecto de ley que presenta el Ejecutivo es bueno, en el cual regula el proceso, se invita a una empresa internacional a que se haga la extracción de oro y que al final haya una recuperación del ambiente.

“Estoy a favor de eso, a lo que está ocurriendo hoy, que hay de todo: drogas, prostitución, extracción de material costarricense, fuga de dinero, inmigración ilegal, puntualmente en Crucitas. Exploración o explotación de minerales en otras partes del país estoy en completo desacuerdo, a no ser de lo que ya mantiene Abangares con su minería artesanal”.

– En ese caso, ¿la fiscalización recaería en Sinac y el Minae?

– Sí.

– ¿Usted considera que estas entidades podrían avalar bien o fiscalizar bien el impacto ambiental?

– Tienen un equipo técnico y científico muy bueno. Lo que tienen es que ponerlos a trabajar. Creo o confío en que el ministro puede ser un buen gerente para poner a ese equipo a trabajar, juzgar si se está haciendo un buen trabajo y denunciar si no se está haciendo.

“La empresa que venga a extraer ese oro de forma legal en Costa Rica para beneficio, pues que cumpla con toda la ley y con todos los requerimientos que se le hagan en ese contrato. Y ese contrato tiene que estar blindado a favor de nuestro país. Está en nuestras manos hacer un contrato que uno diga ‘¿quieren entrar a jugar? Estas son nuestras reglas’. No que nos vengan a condicionar los extranjeros o las empresas extranjeras.

– Claro, pero las reglas del Minae son las que justamente están siendo cuestionadas en el caso de Gandoca Manzanillo

– Sí, pero ahí es diferente porque no hay un contrato. Okay, si hubo una extracción de árboles todavía se está juzgando o se va a judicializar si fue legal o no. El tema de la minería en Crucitas es completamente diferente la situación, porque ahí lo que se está invitando es una empresa extranjera a que trabaje en su extracción de minerales.

En su último año legislativo, Manuel Morales buscará priorizar los proyectos de ley para prohibir la doble postulación y la prohibición de minería marina. “Creo que se podría dejar sembradita esa semillita de prohibición”, afirmó. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

– Costa Rica no cuenta con una figura nombrada en el Ministerio de la Presidencia. ¿Considera que esta ausencia ha frenado el ritmo legislativo?

– No, el ritmo legislativo lo marca la Asamblea Legislativa. Da las señales de qué quiere trabajar o no y si quiere trabajar con el Ejecutivo o no. En principio, creo que como quedó conformado el directorio es una señal clara de que no se quiere trabajar con el Ejecutivo.

“Ya el Ejecutivo, a través de Rodrigo Chaves, dio una señal de si queda Rodrigo Arias no cuenten conmigo. Listo, esa fue la señal del Ejecutivo. ¿Cuál es la señal del legislativo? Bueno, vamos a votar por Rodrigo Arias, pero súmele que le vamos a poner a Vanessa Castro de vicepresidenta y Gloria Navas.

“Yo fui una opción y me ofrecí como puente de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero bueno, también los compañeros diputados, al negar el voto, dan una señal muy clara que no les interesa esa comunicación.

– ¿Considera que el presidente debería nombrar a alguien en ese cargo?

– Bueno, llevamos un año sin hacerlo. La comunicación está erosionada. Si se nombra un ministro o ministra de presidencia puede ser una señal en que se quiere entablar una comunicación y seguir trabajando. ¿Se va a avanzar? Pues no lo creo, porque quien va a marcar si se avanza o no van a ser los proyectos (...). La agenda que se está mostrando desde el Legislativo y el Ejecutivo es completamente diferente.

– El chavismo ha tenido tres partidos políticos. Llegaron al poder con Progreso Social, hace un año se presentaron con Aquí Costa Rica Manda, y ahora están en Pueblo Soberano. ¿Le parece válido utilizar partidos taxi, sin ideología clara, sin estructuras fuertes, y sin órganos de control que eviten la acumulación de poder?

– El tema de los partidos políticos ya tiene un gran desgaste. Creo que si se presentan las personas adecuadas con un proyecto de trabajo adecuado, eso es lo que quieren escuchar los costarricenses.

“Los debates convencen mucho y ahí uno no dice ‘mirá, ahí está hablando Liberación Nacional, ahí está hablando Progreso y la Unidad’, no dice ‘mirá, ahí está hablando Luis Amador, Rodrigo Chaves’. Y uno vota, bueno, creo yo, que uno vota por esos partidos.

“Ya la gente que vota y dice ‘soy liberacionista’, ¿qué importa a quién pongan en Liberación? Ya cada vez son menos y así pues en todos los partidos políticos”.

– ¿Usted milita o piensa unirse al Partido Pueblo Soberano?

– No milito y no ha pensado en militar, todavía. Nunca he sido militante.

Manuel Morales apareció en la valla publicitaria de Pueblo Soberano. Afirmó que no tiene problema en posar con compañeros con ideales similares y que apoyan la gestión del presidente. (Alonso Tenorio/Atenorio)

– Días atrás, hubo un choque entre el grupo de ocho oficialistas y el Frente Amplio, con quienes usted dice tener afinidad en temas ambientales y de derechos humanos. En ese enfrentamiento, el FA señaló al gobierno de ‘populismo etílico’ y su compañero Daniel Vargas acusó al FA de ‘populismo mariguánico’. ¿Hay acusaciones de consumo de drogas de parte de legisladores durante el ejercicio de sus funciones?

– El choque fue de siete, porque yo me salgo. Fue por el tema del proyecto de ley, de si se legalizaba o no la marihuana. Es interesante porque ese proyecto viene desde el Ejecutivo y lo apoya Frente Amplio.

“Ese inicio de discusión lo genera Frente Amplio, cuando dice que viene un discurso etílico desde Casa Presidencial. Viene con una segunda señal, digamos, ese mensaje, y el compañero Daniel Vargas se molesta y devuelve.

“Creo que es de momento la discusión, pero no, no hay consumo de ningún tipo de sustancia. Es un tema creo que ideológico, de que si se puede legalizar o no se puede legalizar. Uno está de acuerdo en legalizar o no legalizar y no indica que uno consuma marihuana o no, en este momento en específico.

– Claro, pero es que el tema lo trajo a colación el presidente cuando presumió que un diputado estaba consumiendo marihuana. Más bien, entonces, ¿a usted le parece adecuado que el presidente se refiera de esa manera?

– Eso genera rating. A veces es interesante porque usted le pregunta a las personas ‘¿conoce a diputados?’ y dicen ‘Claro, conozco a Dinorah Barquero, Francisco Nicolás, Pilar Cisneros y Ariel Robles. Los cuatro que agarran el micrófono y se tiran entre ellos. Los micrófonos y las cámaras vuelven a ver a eso, pero hay tantos compañeros diputados de todas las fracciones trabajando diferentes proyectos de forma silenciosa.

“Sacar esos temas, genera discusión, polémica. Genera esos likes que a veces muchos quieren”.

– ¿Quién debe ser la candidatura presidencial que lleve la bendición de Zapote para afrontar la campaña electoral de 2026?

– De verdad, muy sinceramente, no tengo nombres, pero tiene que ser una persona que siga un ideal al actual gobierno en avance de macroeconomía. Una persona que integre lo que son proyectos sociales y ambientales, que es tomar esa Costa Rica que a veces no le gusta a Nueva República, pero esa Costa Rica progresista que veníamos destacando siempre en las últimas generaciones. Que sea alguien que pueda conversar con la oposición, a construir. Eso es lo que ocupamos.