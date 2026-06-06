Revista Dominical

Diputado Mangell McLean, del PLN: ‘Tengo que apoyar a Limón primero que a mi partido’

En entrevista con ‘Revista Dominical’ el diputado McLean criticó ‘el desastre de la ruta 32’, confirmó su buena relación con miembros del oficialismo y advirtió que será disruptivo

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Por Roger Bolaños Vargas
25/05/2026, San José, Moravia, fotografías de la Orquesta Sinfónica Nacional y entrevista con el músico nacional Christopher Esteban Alfaro y el director invitado Luis Castillo Briceño.
El diputado Mangell McLean Villalobos es el único representante del Partido Liberación Nacional por la provincia de Limón. (Jose Cordero/José Cordero)







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Mangell Mc LeanLiberación NacionalPLNLa entrevista del domingo
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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